Tin diferente manera cu un hoben por pasa su vacacion escolar. 36 hoben di Aruba, Boneiro, Curaçao y miembronan di Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints ABC District, a dicidi pa participa den un ‘Youth Conference’ na Aruba. E conferencia su topico tabata ‘sustaining all life on earth’. Nan a ricibi educacion riba e tema aki, nan a debati y intercambia idea con pa proteha nos naturalesa. Tambe e hobennan balente aki a pone nan palabra y educacion den accion mesora door di haci un limpiesa di e tereno di Aruba San Nicolas Golf Course. Nan no a rindi pa ‘walk the talk’ inmediatamente.

Hunto cu sra. Terry Gumbs mi tabatin e placer pa bishita e grupo di hoben aki na San Nicolas Golf Club. Nos a wordo ricibi door e conocido Bill Buckley, presidente di ABC District sr. Mejia y sr. Perez- Feliz. Mi a haya e oportunidad pa combersa cu e hobennan tocante e importancia di nan proyecto pa habitantenan di Aruba y nos medio ambiente. Como tambe mi a gradici nan pa nan esfuerso y dedicacion den nan tempo liber. Trabou boluntario ta sumamente importante pe desaroyo di cualkier comunidad. Ta admirabel pa mira cu nos hobennan ta dispuesto pa uza nan vakantie na bienestar di nos pais.

Mientras mi tabata cana riba e tereno di San Nicolas Golf Club mi por a aprecia e inmenso oportunidad cu e luga tin di ofrece. Pa nos hende local un biaha mas por gosa di un golf course pariba di brug, pero tambe oportunidad pa sigui eleva turismo na San Nicolas. Un tremendo oportunidad pa colaboracion entre ministerionan di turismo, deporte y economia.

Palabranan di pabien y masha danki na e 36 hobennan como tambe na nan lidernan pa cu e bunita proyecto aki.