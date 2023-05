Cu cambio grandi no ta pasa di un dia pa e otro ta un hecho. Pero tin biaha nos tin cu admiti si cu nos ta perde tempo ta papia hopi y keda sin tuma e accionnan necesario. Esey ta e caso ora ta trata di nos pilar economico nobo cu ta agricultura/sector primario.

Oportunidadnan pa un pilar economico nobo ta nos dilanti, den nos cara, cla pa wordo cosecha. Oportunidad cu por trece mas stabilidad economico pa Aruba, mientras ta eleva “food security” garantisa miho calidad di cuminda na un prijs rasonabel pa nos hendenan.

Mi mes a reuni cu varios experto internacionalmente reconoci cu ta dispuesto pa yuda prepara Aruba y su gobierno pa e reto grandi aki. Un di nan ta dr. Andre Thomas di Barbados, embahador di United Nations, miembro di CARICOM y un experto riba tereno di agricultura. Dr. Thomas a reuni cu varios instancia na Aruba y tambe cu Minister President y Minister encarga cu sector primario na luna di november 2022.

Lastimamente, te ainda nos Minister encarga cu sector primario no a tuma paso pa haci uzo di e oferta di dr. Thomas of un otro experto cu por yuda nos desaroya un industria den agricultura. Mientrastanto, pueblo ta wardando pa por cuminsa gosa di un economia mas stabiel y un miho calidad di cuminda. Tanten nos no planta e simia, sigur nos lo no tin cosecha. A yega tempo pa nos tuma accionnan berdadero y duradero.