Dialuna mainta Minister di Salud Publico y Turismo sr. Dangui Oduber a informa cu no lo cobra contribucion propio ‘eigen bijdrage’ di AZV mas. Ainda nos por corda cu un di e instruccionnan di Hulanda pa Aruba por a ricibi financiamento durante e pandemia tabata pa reduci gastonan den cuido di AZV cu 60 miyon florin pa aña. Esaki sigur tabata un topico di discusion durante e ultimo añanan di con Aruba ta bay cumpli cu condicion di Hulanda pa reduci gastonan den cuido. Inicialmente a propone un introduccion di ‘eigen bijdrage’ cu un sociaal vangnet. Gobierno a sigui sondea posibilidad y alternativa pa no pone e extra peso aki riba lomba di ciudadano.

Recientemente den e rapport di professor Hubben y Batenburg tin diferente recomendacionnan con pa reduci gastonan door di traha mas efectivo, eficiente y den colaboracion. Unda cu e hospitalnan di tanto Aruba, Curaçao, Sint Maarten y den region por traha mas estrecho cu otro asina por reduci gasto y brinda un miho cuido na e pashent.

Na juni 2022 a formalisa e establecimento di e ‘Dutch Caribbean Hospital Alliance’ (DCHA) y a aproba cierto proyecto pa cuminsa cu e colaboracion. E aliansa aki ta haci comprasnan di remedi en conhunto pa asina haya un tarifa mas faborabel y asina por spaar basta placa. Cu e logro aki ta bai economisa AZV mas cu dos biaha compara cu loke e ‘eigen bijdrage’ lo mester a trece aden. E colaboracion sigur lo ta beneficioso pa Aruba.

Loke si ta importante pa remarca ta cu mester balora y respeta IMSAN como un partner den e trayecto aki. Mester wanta firme na e plan inicial cu ta necesario pa yega na un colaboracion fructifero entre IMSAN y HOH. Sigur no un fusion. Un fusion no ta loke nos Minister di Salubridad a indica cu ta e intencion pa nos 2 hospitalnan nacional y sigur no ta loke Parlamento di Aruba ta di acuerdo cune. Ademas, den mi opinion IMSAN tambe mester wordo involucra den e DCHA pa asina tambe tin un bos igual cu HOH den e desaroyo di cuido medico na Aruba. IMSAN den e ultimo añanan ta ricibiendo elogionan internacional pa e cuido cu e ta brinda y pa e miyones di florin cu ja caba a logra spaar pa pueblo di Aruba.

Mi ta felicita Gabinete Wever – Croes II como tambe Minister Dangui Oduber cu e logro aki pa Aruba.