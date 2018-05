Alvin Koolman (RDA): “Producto ta cumpra di PDVSA pero ta di CITGO, cu a paga pa esaki”

Dialuna anochi CococoPhilips a convence hues pa laga pone beslag ariba tankeronan cu ta descarga crudo pa Citgo. Representantenan legal di ConocoPhilips a bisa cu e productonan aki ta di PDVSA. Sinembargo, segun Sr. Alvin Koolman, director di Refineria di Aruba, CITGO Aruba no ta cumpra producto di PDVSA ora cu e yega Aruba. E producto ta Free On Board.

Esaki kiermen cu e ‘title’ di e producto ta wordo cambia na e pier di Venezuela y asina e producto den e tankero ta bira di Citgo. No pasobra cu e crudo ta rafina di Venezuela, esey kiermen cu necesariamente di PDVSA, pa cual Sr. Koolman a bay defende den Corte cu esaki.

Aunke e producto ta originario di PDVSA, e ta di Citgo, ya cu CItgo a paga pe. Dos siman pasa e mesun cos a sosode, ora cu a trece productonan limpi, cual ta gasoline, diesel y jetfuel. Tambe na a pone un embargo riba dje ora cu e tabata cla pa descarga pa FMSA. Pero ora cu a mustranan cu e producto ta di origen di CITGO Petroleum y FMSA ta e doño di e producto ora cu e pasa den e tankinan di CITGO, esey no tin nada di haber cu PDVSA, pa cual nan por a descarga.

CONSECUENCIA

Si e producto ta di PDVSA, esey kiermen cu e crudo lo wordo tuma den beslag. Si e title ta di PDVSA, e ta asina cu e posibilidad di beslag te ora cu nan lanta e beslag. E crudo tin un balor di mas o menos, mirando cu e prijs ta na 71 dollar pa crudo di brand, kitando 10 dollar, e crudo Venezolano tin un balor di 60 dollar pa bari y aki ta papia di mas o menos 500 mil pa un miyon bari. E doño di e material no ta di PDVSA y si proba esaki, mesora nan lo lanta e beslag.

Sr. Koolman a sigui bisa cu ConocoPhilips no respeta e cargamento Free On Board (FOB), e lo tin consecuencia pa e operaicon ya cu e ora e crudo semper ta di origen Venezolano. Den casonan normal, ora cu ordo un tankero di crudo, si e ta bin di Iran of di US Golf Coast, e ta bira di bo ora cu e drenta den bo tanki. Pero tanten cu e ta den e barco, e ta di e pais. Ta p’esey a scoge pa e FOB, cual ta ora cu cumpra e producto ora cu e drenta den e barco na e pais di origen. E ora ta evita tur esakinan. Esey a yega di pasa na añanan 1990, tabata cumpra crudo FOB, y si cumpra di paisnan cu no tin problema, ta cumpr’e CIF.Esey ta e diferencia. E ley ta bastante cla cu si berdaderamente por mustra cu e producto ta di bo, y no di PDVSA, nan no por haci nada cun’e. Sr. Koolman ta haya masha straño cu e por tin un consecuencia diferente. Pero si berdaderamente nan no respeta esey, e lo afecta e operacion di e refineria den futuro.

BESLAG RIBA PDVSA

Mas aleu, Sr. Koolman a sigui bisa, cu tur producto na Aruba ta wordo importa, y den e caso aki e productonan aki no ta di origen PDVSA y esey a zorg pe. CITGO Petroleum, hopi ta instancianan cu durante e ultimo 10 añanan a purba di pone beslag ariba e productonan di CITGO, sin cu nan a logra. Historia a mustra cu a pesar cu PDVSA no a cumpli, nan no pro a bay tras di CITGO. Pregunta e pakico ConocoPhilips no a bay tras di CITGO, y EXXON tambe, nunca nan a logra, Corte Mericano a dicta cu CITGO su maneho ta full apart di PDVSA. Un contract cu PDVSA/pais Venezuela, no por bay tras di CITGO. Loke nan ta argumenta ta un maneho general cu ta handle tur tres compania, pa cual nan ta bisa cu CITGO ta di Venezuela. Pero den Corte di Merca, nunca nan por a prueba esey. Tambe tin un caso di un compania di oro Canades, ya cu Venezuela a nacionalisa nan minanan den añanan anterior y nan kier bay tras di CITGO. Esey tambe ta andando. Pero Sr. Koolman a tene un reunion cu e ehecutivonan di CITGO, unda cu e nan a sigura cu ni CITGO Petroleum Company, ni CITGO Holding ni CITGO Aruba Refinery cu nan ta yama peliger door di e problemanan di ConocoPhilips y PDVSA.

Mirando cu PDVSA no ta produci e cantidad di bari di petroleo mas manera antes, ya cu nan ta operando bou di e capacidad cu nan lo mester opera, caminda cu probablemente PDVSA lo por bati bancarota dento di poco, y ta depende di e producto di PDVSA, Sr. Koolman a splica ariba e consecuencia pa Aruba, mirando e debacle tumando luga. Produccion di PDVSA a cay di 3 miyon bari pa dia, na comienso di 1990 pa comienso di e decada di 2 mil. Y ultimo e tabata na 1.6 miyon. Argumentonan ta duna cu e ta baha 20 pa 50 mil bari pa dia/pa luna. Ta pronostica cu pa fin di 2018, e produccion lo yega 1.1 pa 1.2 miyon bari. Venezuela a fia placa for di Rusia y China, e mita di e produccion mester bay pa suministra na e paisnan aki como pago di e cen fia na Venezuela. Ta resta solamente 600 pa 700 mil bari cu a resta, nan entrada ariba divisa ta tuma luga. E ta haci e situacion bastante dificil. A lo largo cu tur e sancionnan, y loke ta pasando cu ConocoPhilips, si Venezuela no por produci e crudo, e ta cay bou di un situacion masha serio mes. E situacion cu ConocoPhilips ta mas serio cu e sancionnan mes. Si sigui asina, cu e produccionnan keda cay, cu no haya placa pa mantencion y drecha e produccion di crudo, esaki lo sigui cay. E produccion di crudo cu nan tin, ta bay mayoria productonan pa refina na Merca, manera CITGO, Valero y esakinan tambe ta lobby fuertemente pa no implementa e sancionnan cu ta papia di dje ariba e producto petrolero. Hopi ta e unidadnan di conversion refinerianan cu a shutdown pasobra cu mayoria di e unidadnan di conversion tabata opera y si ta uza refineria pa solamente destila productonan pa productonan limpi, ta perdiendo placa operando e refineria. Pa tal, ta prefera di cera esaki y bende e crudo, enbes di bende e crudo ineficiente. Refineria Amuey ta produciendo solamente 40% di su capacidad. Esey ta haci e situacion mas dificil ainda, ya cu e ora productonan cu nan mes mester, ta wordo importa.

E ora proyecto di Aruba ta pa produci crudo y no procesa esaki. Un biaha mas, segun Sr. Koolman, den demanda unda cu e produccion di Venezuela ta cayendo, e proyecto di Aruba ta bira mas importante. Pero, tur esaki ta mara na tur e situacion actual, geopolitico, pero tambe sancionnan. Tur esey ta haci cu vigila e situacion mas di cerca pa wak con e lo por afecta nos den futuro.

Por ultimo, Sr. Koolman a bisa cu pa haya productonan na prijs atractivo, lo mester bay den contractnan di 18 pa 24 luna. Esey ta haci cu por haya un miho deal di prijs pa productonan manera gasolin y diesel, pero tambe pa fuel oil pa WEB. Si acaso, manera den caso specifico aki, e mas principal ta CITGO Petroleum, si esey cay cu e no por duna Aruba, e ora ta cumpra spot y esey ta bira mas caro. Pero pa loke ta fuel oil, a zorg pa e no bin for di Venezuela. Pero segun Sr. Koolman, nan ta sinti cu CITGO ta full exclui di henter e situacion aki. Prijs di gasolin ta subiendo door di e prijs di crudo na nivel mundial. Ta premira cu prijs di gasolin lo subi na luna di juni, cual nan lo sigui masha di cerca.

Comments

comments