Diabierna mainta te den oranan di merdia, e abogadonan di Van Putten y Howell a hiba nan defensa. Den e articulo aki, ta publica e defensa di mr. Canwood, abogado di Howell.

MASNOTICIA por a compronde cu Howell a bisa Hues cu e ta victima di persecusion poltico y cu e no ta culpabel di ningun di e acusacionnan.

NO TIN NADA DI MALVERSACION

E abogado mr. Canwood a bisa Hues cu e no ta comparti punto di bista di Fiscal. El a bisa cu Howell no a haci nada di malversacion, falsificacion di documento. El a mustra cu na 2020, Financial Intense Unit (FIU) di banco tabata sospecha cu placanan dedica na fraccion di POR, un gran parti tabata bay riba cuenta di Howell.

E abogado a mustra cu segun ley, ta asina cu fraccionnan den Parlamento ta haya casi 500 mil florin di Gobierno pa cubri nan gastonan y cu fundacion di partido no ta permiti di haci pagonan cu e placa aki. Cada fraccion ta dicidi con ta usa e placanan y ta instui fundacion pa haci pagonan. Esey tabata e caso tambe cu partido POR. E abogado a splica Hues tur e sumanan cu a paga.

LOPEZ TROMP Y HOWELL A HAYA PLACA

Mr. Canwood a mustra cu e 50 mil florin cu e fundacion a parti pa Lopez Tromp y Howell ta pa nan cubri nan gastonan. 25 mil a bay pa e ruman muher di Lopez Tromp cu tabata encarga cu public relations y Howell a paga E Arubiano. Tambe e abogado a mustra riba facturanan cu a paga e dama R.L. cu tabata traha cu fraccion POR. Tambe tin facturanan cu a paga E Arubiano.

E asunto di Sinterklaas, caminda Van Putten lo a puntra Howell si tin placa pa e Bashi Premie y cu despues Howell lo a bisa cu Sinterklaas a dicidi cu Van Putten ta haya 1 mil y Howell 10 mil florin, esaki tabata un joke riba whatsapp y nada mas.

E abogado a remarca, pakico Ministerio Publico ta persigui Howell y no Lopez Tromp, cu tambe a paga familiar pa haci trabaonan. Mustra cu tin un cantidad di factura cu a paga F.B. di E Arubiano y cu F.B. a admiti di a haya e pagonan y cu F.B. no tabata traha cu recibo.

NO TABATIN MALVERSACION

E acusacion di malversacion, segun mr. Canwood no ta al caso. El a presenta dos rapport di dos compania accountant den Corte, cu ta mustra cu tur e placanan cu Howell a instrui Van Putten pa traspasa, a wordo paga y no cu Howell a usa placanan pa su mes. E abogado a mustra cu Howell tabata paga su tata di Fonso Advisory y despues e tata a traha un factura pa asina e fundacion paga Howell. Tur e placanan cu Howell a paga, segun investigacion di accountant ta cuadra.

NO A TRAHA FACTURANAN FALSO

Pa loke ta e acusacion di facturanan falso, na opinion di mr. Canwood, esaki tampoco ta al caso. E abogado a menciona sentencianan cu ta mustra cu locual ta acusa Howell di falsifica factura no ta cuadra. El a mustra cu placa cu a manda pa Who is Love, no ta un persona sino ta slogan cu partido POR tabata usa durante campaña pa eleccion. E abogado a bisa Hues, no ta Howell tabata cambia facturanan di E Arubiano, ta e dama F.B. di E Arubiano, tabata drecha fayonan cu e tabata pone riba factura y despues ta manda e fracturanan drecha pa Howell y Howell tabata manda esakinan pa Van Putten. Abogado ta haya cu mester declara Howell liber.

El a bisa cu e ta comparti punto di bista di Fiscal cu mester declara Howell liber di falsificacion di facturanan di E Arubiano. Na opinion di mr. Canwood, Landsrecherche a haya e facturanan cambia serca F.B. y no serca Howell. E ta haya cu no por kere declaracionnan di F.B. For di combersacionnan whatsapp por mira bon cla con hopi Howell y F.B. tabata comunica cu otro y no ta manera Fiscal ta pinta e asunto cu Howell lo tabata forza F.B. pa traha factura.

Pa loke ta confisca algo mas di 49 mil florin di cuenta di spaar di Howell, mr. Canwood ta haya cu esaki ta inhusto y a pidi Hues pa instrui Fiscal pa debolbe e placanan.

PERSECUSION POLITICO

Howell, den su derecho di ultimo palabra, a bisa Hues ta di lamenta cu pa motibonan politico e ta dilanti Hues. El a bisa cu ora bo bira un peliger pa otro partido, nan ta corta bo.

NENGA BAY CU MEP

El a splica cu el a nenga di bay riba lista MEP. Segun Howell, tabatin un areglo entre Andin y Evelyn cu POR ta kibra y algun miembro lo bay MEP. Howell a bisa cu ora el a haya sosten di e candidatonan di POR, el a bira lider. Despues, MEP a cuminsa persigui’e pa evita cu Howell lo por a forma Gobierno cu un otro partido. Segun Howell, Ministerio Publico a cuminsa investigacion a base di e 50 mil florin cu el a haya paga door di a paga su tata. Na opinion di Howell, tabata tristo cu como lider di POR, e no por a splica pueblo kico a pasa. El a wordo yama na Landsrecherche pa papia pero Landsrecherche no tabatin nada di administracion. Nan a pint’e scur promer cu a cuminsa investigacion. Segun Howell, Gobierno y Ministerio Publico a haci’e hopi daño sin motibo. El a bisa cu e radionan liga na e Gobierno tabata duna informacion di investigacion di malversacion siendo cu e mes no tabata sa. E ora ey Howell a tene un conferencia pa bisa cu e placa ta un pago bek.

LANDSRECHERCE A FAYA

Howell a bisa Hues cu como miembro di Recherche pa 20 aña, e sa cu si ta scucha un sospechoso kende bisa cu e tin testigo, mester scucha e testigonan pa asina tin claridad den henter e caso.

Howell a bisa Hues: “Landsrecherche NO kier a scucha mi testigonan”. El a bisa cu ta duel e hopi como agente di Polis, con e investigacion a sosode na forma corupto.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso bon y cu 24 di Maart lo tin sentencia.