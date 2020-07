ALV di Colegio Arubano a manda e carta aki bou na directiva di SMOA dia 6 di juli, 2020 .

Nan contesta riba e carta aki tabata muestra atrobe di e manera denigrante cu nan ta trata cu nan trahadonan. Nan excusa pa no yega scucha e peticionnan menciona den e carta ta, cu nan tin pura pa nombra un conrector. Esaki ta un argumento fofo, ya cu den pasado semper e eleccion aki a tuma lugar bou e docentenan mes, durante un reunion general. Si ta asina pura nan tin, e docentenan mes por asisti nan den e eleccion aki, den dos ora durante un ALV. Ademas, e echo cu ta haci uzo di e compania Advance, cu ta costa placa, e directiva aki ta laga ALV afo, probechando e oportunidad pa scoge un conrector cu ta cumbini nan.

Observa cu esaki ta e mesun directiva cu:

-Obispado di Willemstad a pidi pa di tres biaha publicamente pa nan retira;

-74% di e docentenan a pidi nan pa retira;

-OCCA a pidi nan pa retira y a retira nan sosten na sr. Robert Croes como nan representante; -un gran cantidad, esta di mas cu 1800 ex alumno, mayor, ex Colegiano, a firma e peticion pa nan retira.

Apreciabel directiva,

E directiva aki a mustra claramente di no ta duna oido na critica y no ta respeta e derecho di cada ken pa expresa nan mes libremente. Hasta obispado a haya un contesta denigrante ora cu a haci e peticion pa boso retira. Un di e hopi motibonan di e peticion di obispado ta e intrankilidad constante cu boso directiva ta trece bou e personal na scol.

Como otro prueba di esaki, ta e vacatura pa un conrector pa bovenbouw recien publica externamente. Ta pa prome biaha den historia di Colegio Arubano cu ta ofrece e posicion aki externamente, prome cu sondea e posibilidad pa haya un interesado bou e docentenan di boso mesun cuerpo. E manera di procede aki no ta solamente abnormal, sino tambe demotivante pa e cuerpo di docente. Esaki ta meramente un ehempel di e manera di anda di e directiva, cu ta conduci na intrankilidad bou di e docentenan. Un intrankilidad cu lo refleha bek riba e alumnonan di Colegio.

E trabou di un conrector ta pa sostene e funcion di e rector. Ta inaceptabel cu ta ofrece e funcion aki na interesadonan externo, cu no conoce nada di e scol, y sin cu e directiva ta busca un candidato adecua bou di e cuerpo di docente mes, cu ta conta cu suficiente docente cu 1e grado. Den cuadro di bon relacion di trabou, esaki ta un forma robes di procede. Ademas, por mira e funcion di un conrector como un posibilidad di carera den e organisacion. Acerca, e candidato interno no solamente por conta cu sosten di e cuerpo, pero tambe ta dispone di mas conocemento y vision pa loke ta trata loke ta sosde na scol. Banda di esaki, como cu no ta conta cu un schooplan, ta bisto cu no tin un structura adecua di human resource.

Den nos Burgelijk Wetboek tin dos asunto describi cu ta indica cu (a)no por haci mal uzo di autoridad y (b) den caso di uzo di autoridad, esaki no por bay contra e reglanan skirbi y no skirbi di publiekrecht. Banda di esaki, tin e asunto di e bon dunado di trabou.

Poniendo ainda acerca, cu un ‘head hunter’ ta haya e tarea pa haya e candidato, mientras cu tin un miembro di personal pa haci esaki den e organisacion. Den e crisis financiero actual, pakico ta haci gastonan inecesario? Ken tin beneficio financiero den e contratamento di e head hunter aki?