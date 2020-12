Alumnonan di Colegio vwo5 ta pensa cu enseñansa y medio ambiente ta lo mas importante

Partido Arubano pa Hubentud, Partido di Pueblo pa Naturalesa Arubano, Mehoracion Pa E Generacion, Partido di Accion Nacional Politico, e Partido pa Desaroyo Arubano y Organisacion pa pueblo pa un Unidad Total ta algun di e nombernan di e partidonan politico, bou cual e alumnonan di vwo-5 di Colegio Arubano a presenta nan ideanan pa un miho Aruba. Enseñansa y medio ambiente a score halto riba e programanan di e partidonan.

E presentacion ta parti di un proyecto, cu e alumnonan di vwo-5 ta haci pa prepara nan mes pa habilidad di papia y skirbi. Nan mester traha un flyer, den cual nan ta elabora e problemanan di e isla y e solucionnan.

Nan tin cu presenta nan punto di bista na e klas. Cada grupo tin un presidente di partido y tres of mas (futuro) minister.

Enseñansa personalisa

Enseñansa actual ta un hangua den wowo di e studiantenan. Nan ta di pensamento cu: e klasnan ta demasiado grandi, e materialnan di les ta inadecua y e metodonan ta bieu y mucho general. Nan ta mira cu tin escasez di bon docente y esey ta conduciendo na mal calidad di enseñansa. Scol ta brinda poco comodidad na e alumnonan, door cu tin demasiado materia riba un dia y tin poco atencion pa e alumno individual. Como solucion, e partidonan politico di e alumnonan ta mira enseñansa individualisa como un opcion. Pues, enseñansa na midi, pa cada alumno diferente, cu atencion riba nivel y e deseonan di e alumno.

Bijles mester ta gratis, e docentenan mester haya salario mas halto, e grandura maximo di un klas mester ta 20 alumno y ta bin un materia special pa prepara e alumnonan di pre-examenklas cu e habilidadnan cu nan mester pa bida. Aruba mester haya mas estudio riba nivel di hbo y universitario. E alumnonan kier tambe pa drecha e calidad di e lesnan. Un inspeccion anual mester mantene e docentenan skerpi.

Cambio di clima

Medio ambiente tambe ta mantene e alumnonan ocupa. Nan ta mira cu sushi ta un problema grandi riba e isla. Ta benta boter di plastic, bleki y saco den mondi of riba beach. Plastic ta mata e flora y fauna local, manera e turtuga cu ta haci Aruba asina famoso. E rifnan di coral ta daña, loke cu tin un influencia negativo riba cambio di clima. Ademas, e alumnonan ta pensa cu Aruba ta atrasa riba tereno di sostenibilidad. Pa resolve e problema di sushedad na Aruba, e alumnonan lo kier pa construi un instalacion di ‘waste-to-energy’. Esaki lo percura cu e coriente di sushedad ta disparce, lama ta keda limpi y e Arubianonan ta keda saludabel, pasobra ya no tin gas canceroso ta sali.

Tambe lo tin un prohibicion di construccion, ta basha e edificionan cu ya no ta uza, abou of ta renoba nan. Ta introduci impuesto halto riba importacion di producto cu tin hopi material di empake. Mester separa sushedad y mester pone mas bari di sushi banda di beach.

Claro cu e partidonan politico di e alumnonan a presenta tambe nan ideanan riba tereno di salubridad, descriminacion, economia, etc… Mester tin mas fondo disponibel pa salud mental di e Arubianonan. Ta introduci un diadomingo di deporte, unda e comunidad ta bin hunto pa move. Mester funda un organisacion gubernamental cu ta para pa igualdad y diversidad. Hunto pa un mihor futuro!

