Diabierna siman pasa enconexion cu dia internacional di garoti blanco strepi cora, alumnonan di Colegio Nigel Matthew a participa na diferente actividad di FAVI.

Actualmente na Colegio Nigel Matthew tin dos alumnonan den CB3 completamente ciego.

Nan compañeronan di klas a siña skirbi braille y a participa na diferente actividad wowo tapa. Nan a experencia e reto pa basha awa y come sin por mira. Tambe nan a experencia con nan compañero di klas ta mobilisa di un klas pa otro cu nan garoti riba tereno di scol.

E meta ta pa nan companeronan di klas compronde un hoben ciego y e retonan cu e tin cu tuma pa por participa na comunidad na un manera mas independiente posibel.

FAVI ta percura diariamente pa tur alumno cu limitacion di bista tin e oportunidad pa forma parti di nos enseñansa. Si bo nota cu bo yiu of alumno den klas tin un dificultad cu su bista tuma contacto cu FAVI na 582-5051 of 582-5222 y nos lo guia y sostene bo yiu of alumno.

FAVI kier enfatisa pa no warda te ora e bista bay mas atras pa buska ayudo. Specialmente bou nos hoben nan cu mayoria vez por pone nan cuido di bista na prome lugar.

