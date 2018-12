Alton Paas tabata orador na seminario “Mi wiel tambe ta conta”

E hoben Alton Paas tabata orador den e seminario “Mi wiel tambe ta conta” organisa pa Asociacion di Ingenieronan y Architectonan Arubano. Na Corsou, Alton Paas a funda Fundashon Alton Paas dia 7 di September 2012. El a bin cu e fundacion aki cu e meta pa trece conscientisacion y traha pa un miho calidad di bida pa personanan cu tin problema cu “ruggengraat” y otro problemanan neurologico na Corsou.

Alton Paas tabata envolvi den un accidente na 2009 y a sufri lesion severo di su “ruggengraat”. Despues di proceduranan medico y programanan di rehabilitacion, pero ta keda depende di su rolstoel. Aunke cu e limita pa un cuido local, e ta comprometi pa busca mas mehoracion pa su condicion. Awendia e ta traha pa yuda, inspira y motiva tur esunnan cu tin problemanan fisico.

Na comienso di e fundacion, nan a bin realisa kico tur ta e dificultadnan cu tin na Corsou pa disabilidad en general. Ta haciendo diferente cos pa cambia e persepcion di disabilidad y crea mas inclusion di disabilidad. E ta algo cu ta creciendo, unda cu ta creando oportunidad pa personanan mehora fisicamente door di un centro di ehercicio. Esaki e hoben ta haciendo na Corsou y awo el a bin Aruba pa trece conscientisacion.

Tur hende mester tin un input den esaki, pasobra na Corsou e fundacion a realisa cu nan no por mehora e calidad di bida di e persona door di atende cun’e so. Pero mester envolve e famia, companianan, gobierno tambe. Cu locual cada persona por haci pa crea e cambio y asina tur hende por bay dilanti. Un expresion ta bisa cu un pais no por yega su potencial completo si individual di e pais no por yega nan potencial, el a expresa.

“Si infrastructura ta limita e individual pa yega su potencial, esey ta nifica cu bo pais no por yega na ful su potencial”. Tur stakeholder, tur persona cu tin di haber cu persona cu disabilidad of tin contacto cu personanan cu disabilidad, tin e chens pa yuda nan pais yega na ful su potencial.

