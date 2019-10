Alto comisario di polis Sr. Andrew Hoo: POLIS NO TA TOLERA MENASA

Altocomisario di Polis di Sr. Andrew Hoo ta informa na comunidad ariba diferente acontecimentonan. Por a tuma nota ariba social media diferente menasanan y tambe menasanan di morto dirigi pa Cuerpo Policial di Aruba. Como altocomisario di polis MI NO TA TOLERA esaki. Trahando conhuntamente cu Ministerio Publico nos no ta acepta ningun menasa contra POLIS. Nos agente policialnan ta eherciendo nan trabou debidamente pa mantene e orden publico di nos pais. Cada miembro policial ta sali tur dia for di su cas pa haci nan trabou di tur dia, nos NO ta acepta cu nos polisnan lo bai traha bou precion di un hende of di ningun menasa ni di morto. Mi kier pa esaki ta un mensahe cla y fuerte pa tur personanan cu tin mal intencion contra di polis.

Tambe por a tuma nota cu websitenan di noticia local ta creando nan mesun noticia y bayendo direccion contrario di e realidad. Informando comunidad robes di loke ta hechonan cu a sosode. Nos por a tuma nota cu awemainta a tuma lugar un incidente na unda un harley tabata involucra. Un website di noticia ta menciona cu polis no mag di persigui un brommer. Na ningun momento Mando Policia a emiti un informacion na su miembro policial cu tin un cambio den maneho di persecucion, e noticia cu e website aki a duna ta incorecto y no ta cuadra cu berdad. Tin un maneho por estricto den nos organisacion pa loke ta trata persecucion. Cada polis ta dicidi si e ta persigui e momento ey. Si e manehador di cualkier vehiculo dicidi di no para y no sigui ordo di autoridad e por tin consecuencia pa ambos partido. E manehdor mester ta conciente y sigui ordo di polis. Si polis bisabo PARA BO MESTER PARA! E momento cu e manehador dicidi di core pa polis, e desicion ta den su man pa e consecuencia cu lo bin despues. Nos tin ley y reglanan cu nos mester mantene na dje y polis mester cumpli cu nan. Si no tin ley ta bira free for all ariba nos pais.

Cada persona mester ta responsabel pa nan actonan y loke wordo publica riba rednan social tambe ta conta. Tin un diferencia grandi entre bo opinion y menasa di morto. Na cua parti di mundo cu bo ta y bo ta haci un menasa via rednan social e.o. facebook bo por wordo persigui.

Cuerpo Policial tin su departamento capacita pa haci investigacionnan interno cu regarda nos organisacion policial.

Por ultimo loke ta trata e incidente cu a sosode na Seroe Patrishi. Cuerpo Policial a emiti un comunicado di prensa pa informa comunidad cu tin un investigacion andando pa cu e caso. Nos a tuma nota cu riba website di noticia local cu ta menciona cu ta investigando un polis. Esaki no ta cuadra cu e berdad.

Comunidad por sigui confia den su organisacion policial. Nos tin profesionalnan cu ta traha pa mantene seguridad di nos pais 24/7. For di esun di mas hoben te cu e rango di mas halto.

Comments

comments