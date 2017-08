Alto mando policial tin un chens mas pa sinta cu SPA

Edgar Maduro, presidente di SPA, a splica diamars mainta, el a ser pidi pa bay warda di Playa, debi cu miembronan di e sindicato, kier pone trabou abou. Pero el a bisa nan cu e lo sinta cu mando di polis dia 3 di Augustus pa mira si lo drecha loke mester drecha. Si no, polisnan ta dicidi di tuma accion e fin di siman aki.

El a expresa cu hopi di e miembronan ta malcontento, vooral durante di e asunto di un otro chef. A papia cu nan awe mainta y pa pone tur cos on hold, pa cos calma. Ta bay tin un reunion cu leiding, riba e fecha ya menciona. Lo trece dilanti pa mira kico ta e solucion pa e problemanan chikito. Kier yega toch na un solucion satisfactorio.

Maduro ta sigui splica cu por meld, of tambe un e-mail cu lo tin cambio. E Alto comisario tin toch e poder di pone hende na un funcion nobo. E por haci’e. Sinembargo mester cuminsa drecha e comunicacion entre SPA y nan.

Segun Maduro, e cambio diripiente a haci cu e miembronan a disgusta. Mester sinta papia cu nan, duna nan oido y pa por trece dilanti tambe cerca e chefnan.

E preocupacion t’ey. En berdad mester mas polis. Tur caminda tin basta trabao tambe. Mester corda cu semper mester tin backup. Ta un preocupacion, cu ta riba e lista di punto di preocupacion, segun Maduro. Esey lo bay trece e siman aki hunto cu leiding, durante di e reunion.

Maduro a wanta e miembronan. E ta purba di yega toch pasivo. Esaki ta djis pa sinta papia y negosha pa yega na un bon solucion pa e problemanan cu tin, el a splica.