Alto funcionario policial tabata yuda criminalnan

DEN HAAG – Den un siman caminda dos caso serio di corupcion dentro di Cuerpo Policial a bira conoci, ta bin un otro golpi pa polisnan, caminda cu’n polis tabata regla ‘casnan fantasma’ pa criminalnan. Esaki lo wordo trata internamente diabierna.

Diamars ultimo, ocho team di aresto, cu apoyo di cerca di shen otro agentenan policial, a tene un entrada hudicial den propiedadnan na Den Haag, caminda cu ta conoci cu e huur di e localidadnan aki ta sumamente halto. Ta trata di un investigacion na gran escala na ‘casnan fantasma’. Esaki ta warehousenan cu personanan den baho mundo ta uza pa warda arma, placa y droga. E huurdonan tabata biba den e propiedadnan aki, pero no tabata inscribi na e adres aki, pa cual nan tabata keda ‘out of the picture’.

Dies miyon

Durante e inval a bin haya miyones di euro na placa cash, varios arma di candela y un gran cantidad di droga. Tanto Ministerio Publico como polis ta silencioso ariba e cantidad exacto di placa cash cu nan a incauta, pero según un fuente familiar cu e investigacion, ta trata di un suma di rond di dies miyon euro.

Polis a detene 18 sospechoso, entre cual tres sospechoso principal cu ta wordo mira como intermediario. Nan ta procedente di Zoetermeer (57), Nootdorp (43) y Rijswijk (57). E funcionario halto di polis ta un di e tresnan aki, cu ta forma e nexo entre e doñonan di e propiedadnan y e huurdonan. P’awo e ta wordo sospecha solamente di labamento di placa.

Polisnan cu ta coy caminda robes

E detencion di e miembro di directiva ta un golpi pa polisnan, despues di otro scandalnan di corupcion. E siman aki a bira conoci cu’n studiante pa polis di e Cuerpo di Amsterdam un aña largo tabata suministra informacionnan delicado na criminalnan, a cambio di pago. Resultado di esaki tabata cu varios investigacionnan cu tabata tumando luga a sufri daño. Corte a exigi 3,5 aña di prizon pa Mehmet A. (22) procedente di Tiel.

Diaranson a bira conoci cu’n ofical di polis di un unidad nacional a wordo deteni pa a filtra informacion. Ta trata di un recherche procedente di Castricum, cu decena di biaha a drenta den e sistema policial, sin autorisacion. E posibel daño di e filtracion aki ta bou di investigacion. Presidente di Nationale Politie, Jan Struijs e siman aki a declara cu e scandalnan di corupcion aki tin un impacto grandi ariba e organisacion. Seguna Struijs internamente nan tin poco capacidad pa investiga casonan di corupcion.

Pensioen

E preocupacionnan ta halto, mirando cu casi 15 mil persona den e proximo añanan lo mester baha cu pension y lo mester wordo reemplasa. Miedo ta cu door di e presion, e proceso di screening lo por core peliger y si e hoben polisnan ta lo suficientemente resistente contra di e tentacionnan exterior. Remarcabel ta cu hopi di e agentenan cu a coy e mal caminda, ta di edadnan relativamente jong.

E departamentonan Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) di polis cu ta investiga violacionnan di integridad, den e ultimo dos añanan a cumisna 3159 investigacion interno na posibel ‘agentenan cu a bay den mal caminda’. Ta trata di investigacionnan exploratorio, penal y disciplinario. Na cuanto retiro of medidanan disciplinario e investigacionnan aki a conduci, no ta conoci.

Filtracion

Na januari De Telegraaf a publica un investigacion interno di e Academia Policial na agentenan cu ta filtra informacion. For di e rapport ‘Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie’ a saca afo cu hopi fout ta wordo cometi durante e investigacion di e crimen aki. Y mientras, e deteccion di ‘agentenan cu ta filtra informacion’ tin e prioridad maximo y e dañonan por ta catastrofico. E registracion di e incidentenan ta malo, tin poco capacidad di investigacion y hopi biaha no ta conoci ken ta esun cu a filtra e informacion. Den e periodo di investigacion 2015-2016 tabata tin un total di 761 file cerca polis y marechaussee, tocante agentenan policial cu ta filtra informacionnan na tercera personanan. Investigadonan di e Academia Policia a haci un prueba di 20% di e casonan y a constata cu un tercera parti di e casonan, tabata tin filtracion.

