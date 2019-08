Alto Comisario di polis ta elabora riba accidente cu alto funcionario

Diamars atardi pafo di bestuurskantoor nos a topa cu Alto Comisario Sr Andrew Hoo y a puntre relaciona cu e accidente unda un alto funcionario di Polis tabata envolvi y no a para. Ta asina cu tin un beleid ora cu tin un accidente cu un auto policial depende di e situacion si tin herido y tur co ta depende con e situacion a pasa bo tin yama e otor instancianan, cu ta forensys etc.

Den e caso aki algun luna pasa un di e coleganan di leiding den un maniobra a dal contra un troncon di mata pero nada di velocidad halto y ningun hende herida. Segun Sr Hoo e rapport a keda traha, e unico cos cu e oficial no a haci e momento ey ta cu e no a yama Polis di trafico pero no tabat necesario pa yama trafico pasobra no tabata tin ningun auto envolvi, y el a bira su auto y suso cu suso el a touch cu e troncon. E oficial a traha su rapport despues y tin hopi otro casonan tambe cu otro polis sa masha bon cu no ta tur ora bo tin traha bo rapport y entrege na bo chef. Tin hende ta keda tilda cu porta tin alcohol den wega y esei no ta e caso, tin biaha tin testigo ta bin dilanti y duna su banda.

Sr Hoo a duna di conoce cu el a pidi pa e departamento interno di cuerpo policial haci nan investigacion di cual nan a haci debidamente y e rapport y e resultado Sr Hoo a haya tambe y e ta haya cu ningun indicacion cu nada a bay fout. Tur cos a bin na cla y e investigacion a keda haci.

Sr Hoo a remarca riba e inkooporder cu el a firma di e daño y el a aproba pa e daño keda drecha na e auto y esaki a sosode despues cu el a hay e rapport y tur cos ta cuadra y a sigui su caminda. Sr Hoo a bisa e no tin nada di sconde documentonan t’ey y e proceduranan a keda haci.

A puntra Sr Hoo hopi ta puntra dicon ta Cuerpo Policial tin cu paga e gasto di cual e persona a accidenta suso cu suso, Sr Hoo a bisa esei ta e posbilidadnan cu por wordo haci, pero mester wak e circumstancia di e accidente y e investigacion a keda haci aunke e departamento di trafico no a hacie y despues a pidi e departamento interno investigacion hacie y a bin resultado cu no ta necesario.

