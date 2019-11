Alrededor di 25 polizonte descubri den container abordo di barco

Ambulans y brandweer y otro ekiponan medico y di rescate a yega e haf di Vlaardingen conoci como “Vulcanhaven” pa atende cu un urgencia. E ta bai pa e hallazgo di 26 polizonte, entre otro hasta un mucha chikito. E hendenan aki tabata den un container pa wanta mercancia frieuw riba e barco Britannia Seaways di e compania DFDS. E barco tabata rumbo pa Inglaterra, pero debi na e hallazgo aki a wordo dirigi pa Vlaardinge. Un vocero di e ekiponan di rescate no por a bisa cu exactitud cuanto polizonte tabatin. E barco a sali 3.45 di atardi y lo mester a yega su destino pa 9.30 di anochi. For di varios region a bini ekiponan di rescate y hasta for di Brabant. Segun testigonan ambulansnan tabata core riba’bao tras di otro. Tur departamento di emergencia a wordo activa y ta na e sitio. No ta conoci tampoco di ki nacionalidad e hendenan aki ta y kico lo bai pasa cu nan awor.

