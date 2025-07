Aruba Hotel and Tourism Association ta analisa datos di turismo pa evalua e trayectoria di nos industria principal. Recientemente, usando datos di turismo cu A.T.A. ta publica regularmente, AHATA a evalua e crecemento di e industia su alohamento den ultimo añanan. Ta conoci den comunidad cu desde 2018 tin 4 hotel grandi cu a habri y algun chikito, pero no tin transparencia riba cuanto cas y apartamento di Short Term Vacation Rental (frecuentemente yama “AirBnB”) a crea y a drenta nos mercado turistico.

Loke si tin transparencia ta datos di turista cu ta yega Aruba y nan escohencia di alohamento. Analisando A.T.A. su datos di aña 2018 y compar’e cu ful aña 2024, por conclui cu e cantidad di estadia (visitor nights) no a crece den e sector di hotel. Aunque tin mas camber e no a causa cu tin mas alohamento na hotel; y esey kiermen cu hotelnan ta keda comparti e mesun cantidad di alohamento. Mientrastanto, estadia na Short Term Vacation Rental (STVR) a crece cu 71%. E realidad ta cu e crecemento grandi den nos volumen di turismo a tuma lugar den e segmento di turista cu ta skohe pa keda den un cas of apartamento.

Lamentablemente, na Aruba no tin registro of reglamento pa e sector di STVR ainda, loke ta haci imposibel pa tin un inventario corecto. Tampoco tin claridad di e cantidad di condominio cu ta den construccion of ta pendiente pa wordo construi, cu lo por drenta e mesun mercado aki. E falta di e registro y regulacion di sector di STVR ta nifica cu hopi di e ganashi for di e crecemento aki no ta contribui debidamente na Aruba su desaroyo y bienestar general, especialmente pa loke ta trata pago di impuesto.

AHATA tin miembro den tur 3 sector di alohamento; hotel, timeshare, y short term vacation rental. AHATA su miembronan ta paga impuesto segun ley y ta boga pa tur compania cu ta beneficia di e industria cumpli cu nan deber di impuesto. E miembronan di alohamento di AHATA ta di acuerdo cu gobierno di Aruba mester urgentemente introduci reglamento y registracion mandatorio di e sector di STVR. Esaki lo fortalece finansas publico pa por inverti debidamente den bienestar di nos comunidad.