Despues cu a cera Cas di Cultura pa motibonan di siguridad, EZ Party Solutions a keda sondia diferente opcionnan unda por haci un show pa nos muchanan e aña aki ainda. Danki na e tremendo cooperacion recibi di parti di management di Skol di Arte na San Nicolas cu a mira e necesidad pa por haci algo pa nos muchanan, awe nos por anuncia cu e “Aloha Kids Show” ta bai ta pariba di brug den Scol di Arte San Nicolas dianan 4 y 5 di October proximo.
Den un sala completamente aire condiciona EZ Party Solutions a prepara un show espectacular unda mas di 25 amigo di nos muchanan entre otro Lilo and Stitch, Sonic, Paw Patrol, Mickey and Friends y hopi mas lo ta riba escenario acompanja pa e grupo di baile Kids and Youth in Action. Entrada general lo ta Awg 20,00 pa persona y pa bo entrada bo por manda un whatsapp awor aki mes na 5670002 y nos lo deliver bo carchi na cualkier parti di Aruba sin ningun gasto extra. Pues reserva bo entrada lo mas pronto posibel pa bo no keda afo paso esaki ta un evento familiar pa grandi y chikito cu no lo wordo ripiti.
Diasabra 4 di October show ta cuminsa pa 7or di anochi y Diadomingo 5 di October show ta bay ta 5or di atardi.