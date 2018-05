Allan Howell (POR): “Polis cu a kita handgranaat fo’i circulacion ta un heroe”

Un danki na e polis cu mi ta considera un heroe kitando 4 handgranaat fo’i circulacion

Parlamentario Alan Howell cu sentimentonan di aprecio y orguyo pa cu e trabou realisa pa

Cupero Policial, a indica cu awo mas cu nunca e ta sinti un satisfaccion grandi di por a presenta e mocion di gevarenpremie pa entre otro polisnan.

Durante tratamento di presupuesto di Pais Aruba 2018 den Parlamento, e parlamentario di POR cu sosten di e fraccionnan di coalicion a presenta e mocion cu ta urgi gobierno pa bin cu un ‘Gevaren Premie’ pa luna riba salario di esunnan cu ta cay bou categoria di Algemene

Opsporingsambtenaar y di esnan cu ta cay bou categoria di Bijzonder Opsporingsambtenaar, Douane, Personal di CEA den KIA y Bewakers di KIA, Guarda Nos Costa y Brandweer den e menor tempo posibel. E mocion aki a wordo aproba tambe.

Alan Howell ta bisa “e cos ki no ta wega shonnan. Un polis ta pone su bida na peliger pa scapa su pueblo kisas di un desaster. Hopi biaha nos ta lubida cu polisnan tambe ta yiu di mama y tata”.

Por a mira con recientemente con un miembro di Cuerpo Policial a bay e extra mile pa detene un persona ilegal cu pa colmo 4 handgranaat riba dje. “Tur hende por imagina con robes cos por a bay durante di e detencion of si e bandido aki lo a logra scapa di e agente policial aki. Ami, Alan Howell, kier a gradici e agente policial aki di curason pa scapa nos pueblo di un desaster y pa e curashi cu el a demostra door di expone su bida y no a worry cu a resulta herida pa logra detene e bandido exitosamente. Mi ta considera e polis en cuestion aki un heroe. Pabien tambe na e otro agentenan cu tambe a detene algun ilegal den un forma relampago”, Alan Howell a finalisa.

*Riba potret por mira con e brasanan di e agente a keda despues di e detencion

