Alhambra ta reconoce esfuerso di su empleadonan

Alhambra Casino a celebra hunto cu su trahadonan reconociendo y honra tur trahado cu a cumpli 5 te cu 35 aña di servicio.

Bou di reglanan stricto y Protocol di DVG, tawata yama e empleadonan pa bin tuma nan envelop hunto cu nan certificado, y brinda nan un rato ameno. A converti e oficina di Director mane un red carpet pa cada empleado sinti nan special ora na yega.

Mes momento despues di un aña sin por a sigui cu e programa di Star y Supervisor of the quarter, di cual ta honra nan trahadonan ehemplar, a cuminsa bek cu e programa di cual cada kwartaal ta eligi su Crewmember y Star of the quarter, di cual a eligi e ganadonan y combina 2 evento hunto.

Alhambra ta conoci pa tur aña celebra den nan Ballroom e evento aki, di cual e aña aki no tawata posibel. Jan ten Have, Regional Director di Alhambra Casino y Divi Flamingo Casino a felicita cada trahado hunto cu Jane Geerman, Human Resources Manager.

Ganador Star of the Quarter Sandra Adamus y Supervisor of the Quarter Shurayma Dania.

A honra 21 empleado cu a cumpli aña di servicio, incluyendo dos cu a cumpli 30 aña di servicio y 4 cu a cumpli 20 aña di servicio.

