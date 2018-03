Algun compania di watersport contento cu maneho nobo di gobierno

Gobierno actual a bin cu maneho nobo, pa cual Sr. Nerio Italo Wever di e compania Itito’s Watersport ta elabora ariba esaki.

Sr. Wever ta masha contento cu e cambionan cu gobierno a introduci, e Beach Policy. Tur cos mester tin regla pa cumpli cun’e. E cambionan aki ta pa drecha e beach pa turismo, ya cu di berdad e situacion aki a bay full full for di man. Sr. Wever ta aplaudi e iniciativa aki. Den un futuro, si nan mester hala e tambe, cual e no ta spera ya cu e ta cumpli cu tur e rekisitonan cu nan ta pidi. Gobierno ta bin cu su regla y bo tin cu cumpli cun’e. Si bo no kier cumpli cun’e, bo mester haya un straf.

E reglanan ta existi, e maneho ta existi pa e tipo di negoshi aki segun Sr. Wever. Pero den un paar di aña, desde cu el a cuminsa na 1992 e tabata un tiki mas free for all. Ken cu ta por yega pone un tent y ta cuminsa traha. E tempo ey no tabata tin mucho control. Segun añanan a pasa, e control a bira mas riguroso ora cu Strandpolitie, Warda Costa a bini.

Sr. Wever ta spera cu gobierno sigui cu e accionnan aki. E ta aplaudi esaki ya cu e ta bon pa turismo, no solamente pa e localnan. Ariba beach e situacionnan tabata geregeld, pero semper bo ta haya hendenan cu ta un tiki mas hambra cu e otronan. E ta masha bon. Tin hopi watersport ariba beach, tin ta traha cu otro basa ariba un bon relacion. Si gobierno a dicidi cu nan ta move un compania for di un luga pa otro, esaki mester tin su motibo.

Pa loke ta e structura, Sr. Wever ta satisfecho cu e structura ariba beach. Tabata tin hopi problema ariba beach, pero no por tin un watersport cu dos luga ariba e mesun area, ya cu esey caba ta algo cu tabata fout y gobierno kier dreche. Pero si ta haci’e pa un, mester haci’e pa e otro nan tambe.

Loke Sr. Wever ta totalmente contra ta pa duna mas permiso di operacion na companianan di watersport. No tin mas luga, al menos ariba e strip di Palm Beach y Eagle Beach tambe ta yen. Si pone un mas no sa ki tipo di hende ta bay haya, y atrobe ta bolbe cuminsa cu e mesun cancer di antes. Esun cu kier bin pa traha, cumpli cu regla y no busca problema, of bende droga cu turista of ta horta turista. Pero mester cumpli cu regla, segun Sr. Nerio Wever di Itito’s Watersports.

Comments

comments