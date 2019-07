Algun actividad durante World Scouting Jamboeree 2019

Nos a logra haya algun pic di algun di e actividadnan cu nos muchanan y tur otro muchanan rond mundo ta pasando na World Scputing Jamboeree 2019 na West Virginia. Nos mester bisa cu e campamento tin tur tur cos cu tur scout mester y hasta tin un supermercado caminda e delegacionnan por haci compras p’asina nan tin cuminda pa nan cushina tres biaha pa dia y tambe haya tur cos pa higiene personal. Tambe por mira algun di e actividadnan cu e scoutnan ta haci manera “Rock Climbing”, etc. Pero no solamente tin actividad durante dia sino anochi tin conciertonan cu diferente agrupacionnan popular y nos a compronde cu pa e anochi final lo tin un concierto sumamente grandi cual artista ainda ta keda un sorpresa pa tur e participantenan di World Scouting Jamboree 2019. Pues sigur sigur nos muchanan ta pasando bon y esaki ta un experiencia cu nunca mas nan lo bai lubida y tur loke nan a siña ayanan nan lo por bin pasa esaki na esnan cu no por a “make it” pa bai e biaha aki. Un biaha mas Scouting ta e movemento mas grandi di Hoben na mundo y e World Jamboeree aki ta prueba di esaki.

