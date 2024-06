Dia 13 di juni 2024 Algemene Rekenkamer a publica su rapport “Op afstand, maar toch dichtbij”- Een verdiepend onderzoek naar de instellingen op afstand van het Land.

Ta trata di un investigacion riba e instancianan poni na un distancia di Pais, cual ta bay referi na nan aki como ‘instancianan’. E hechonan cu a sali na cla durante e investigacion ta brinda tanto Parlamento como e ciudadano un bista riba e instancianan pa loke ta trata empresanan estatal, instancianan di derecho publico y fundacionnan publico. E aspectonan cu ta presenta den e rapport ta entre otro: e cantidad y tipo di instancianan existente, e tareanan cu nan ta ehecuta, con e incorporacion y e responsabilidadnan ta regla, cua riesgonan (financiero) por tin pa e Pais y recommendacionnan di Algemene Rekenkamer pa bin cu mehoracion.

E instancianan cu a investiga mas den profundidad ta: Arubus N.V., Post Aruba N.V., Refineria di Aruba N.V., WEB Aruba N.V., Serlimar y Fundacion Lotto pa Deporte.

Cu e investigacion aki Algemene Rekenkamer kier sostene Parlamento den ehecucion di su tarea di control, unda na su turno Parlamento por urgi Minister(nan) concerni pa bin cu accionnan pa mehoracion. Aki ta importante tambe pa siña y formula lesnan pa situacionnan semehante cu por presenta den futuro.

Un hecho cu a sobresali den e investigacion ta: Practicanan actual no por sigui na e mesun manera mas. Tanto e Pais como e instancianan mes, mester mira e necesidad di haci cambio y regla nan asunto na un otro manera. Tin interesnan publico grandi mara na e instancianan aki. Esaki ta importante pasobra e Pais y instancianan mester salvaguardia interes publico. E instancianan aki mester sirbi interes publico door di brinda servicio publico cu ta confiabel y pagabel.

E investigacion ta mustra cu e Pais ta keda duna placa na un forma structural sin cu e instancianan ta ofrece transparencia y cu ta duna cuenta. Den realidad e Pais, mescos cu e instancianan, tambe ta ocupa ta ‘paga candela’ sin cu e problemanan fundamental haya atencion na un manera structural. Tur partido mester demostra di ta decisivo: e instancianan mes, gobierno y Parlamento. Aki ta importante tambe pa Parlamento keda alerta ariba pasonan tuma, exigi cuenta periodicamente y no permiti falta di medidanan mas.

Algemene Rekenkamer ta conclui cu, apesar cu tuma pasonan pa mehora problemanan existente relaciona cu e instancianan, esaki ta bay demasiado pocopoco y no ta suficiente. Mas ainda si mira e cantidad di deficiencianan existente; e cantidad y urgencia di e deficiencianan financiero; e falta di ta ‘den control’ di e instancianan; e fayonan den suministro di informacion y dunamento di cuenta; e existencia (continuo) di deficiencianan, y e falta di tuma decisionnan dificil (y cu hopi biaha ta impopular) ta un punto penoso cu ta bisto den un serie di gabinete.

Algemene Rekenkamer ta enfatisa den su rapport cu falta di ta ‘den control’ di e instancianan ta afecta, directamente, e funcionamento di e Pais y ta trece cune riesgonan financiero grandi pa finansas publico. Pa diferente motibo e instancianan no ta logra funciona (financieramente) independiente. Esaki ta un di e metanan cu e Pais tabata tin na bista na momento cu a pone e instancia na un distancia. Esaki no ta culpa solamente di e instancia mes, pero di e Pais tambe.

E situacion actual na unda varios di e instancianan ta presenta deficiencianan grave den nan funcionamento, ta traduci su mes den finansas publico cu no ta manehabel y fondonan publico cu ta gasta na un manera ineficiente, ineficaz y algun bes te hasta ilegitimo. Esaki pa motibo cu den transcurso di añanan a crea areglonan di duracion y costo indefini, pa sostene instancianan cu no ta funciona debidamente. Transparencia, responsabilisacion, bon funcionamento di administracion publico, acompaña cu un ehecucion debido di tareanan door di e instancianan y realisacion di metanan ta esencial den esaki.

Recomendacionnan di Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer ta duna e siguiente recomendacionnan:

E Pais tin cu percura pa elimina e retrasonan den entrega di responsabilisacion y cu e instancianan ta cumpli cu nan deber di duna cuenta pa asina promove transparencia y responsabilisacion. Alabes Pais tin cu pone un fin na practicanan di areglonan di duracion y costo indefini y di solucionnan temporal sin base legal. Tambe ta importante pa alinea e provision tocante e deber di duna cuenta den e regulacionnan concerni. Ademas ta importante pa regla e deber anual di duna cuenta na Parlamento, door di tur minister, pa e maneho hiba y e resultadonan di esaki.

Mester alinea e reglanan tocante suministro di informacion y dunamento di cuenta na Parlamento pa tur instancia.

E Pais tin cu verifica si e modelonan escohi ta esunan di mas adecua pa por logra obhetivonan publico. Ademas di esaki ta importante tambe pa bin cu un vision integral ariba desperdicio, transporte y energia. Determina kico ta na interes publico y cu mester realisa esey door di un partido publico of kico por realisa door di un partido priva. Pone interes di e ciudadano na prome lugar: e ciudadano tin derecho riba servicio publico cu ta pagabel y confiabel. No pospone e tumamento di desicionnan mas.

Por ultimo ta importante pa e Pais percura pa yega na definicionnan concreto pa empresanan estatal y fundacionnan publico y pa argumenta e motibo explicito y metodo di financiamento na momento di funda instancianan nobo. Por haci uzo tambe di modelonan standarisa pa statutonan den cual specificamente e supervision y dunamento di cuenta ta regla.

Minister di Asunto General/ minister President y e minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel a duna nan reaccion riba e rapport di e investigacion. E demas ministernan no a duna un reaccion, cual ta lamentabel mirando e situacion actual. Apesar cu minister di Enseñansa y Deporte a tuma contacto cu Algemene Rekenkamer, no a ricibi un reaccion por escrito.

Den su reaccion, minister di Asunto General ta pidi Algemene Rekenkamer pa presenta proposicionnan specifico pa gobierno trata e puntonan cu e ta menciona. Algemene Rekenkamer ta indica den su epilogo cu gobierno mester bin cu un plan di mehoracion coherente y integral cu ta inclui accionnan concreto mara na un periodo defini.

Actualmente, tin suficiente material for di diferente rapportnan y consehonan disponibel pa por duna e plan aki forma. Algemene Rekenkamer ta enfatisa aki cu e responsabilidad pa un trayecto asina ta den man di gobierno. Ta importante pa no tolera e falta di obligacion mas, pero pa cuminsa tuma accion awor. Tambe ta importante pa Parlamento keda alerta riba e accionnan tuma, exigi dunamento di cuenta y no tolera mas e falta di accionnan pa mehoracion.

E version digital di e rapport di Algemene Rekenkamer ta disponibel via www.rekenkamer.aw