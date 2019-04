“Alfabet di diabel”: Un reto viral cu tin di haber cu bullying

MADRID.- El a cuminsa den e zona noord di Spaña, na Asturias. Pero alarma a wordo bati den tur e scolnan primario di e pais: un wega infantil sadico cu ta provoca lesionnan, den algun caso notabel, den alumnonan chikito cu ta wordo someti na abuso di parti di esunnan mas grandi.

E practica ta conoci como e “E alfabet di diabel” y aunke cu e tin apariencia di un “wega” den e speelplaats di e scol, den realidad e ta parce mas bien ariba un tortura pa esunnan cu no ta capas di resisti.

E ta consisti di algo hopi simpel. Ta tene man di un mucha y ta habri un herida cu ta bira mas profundo ora cu e mucha no por contesta un pregunta formula door di otro mucha, mientras cu e otronan ta para rond di dje.

Ta wordo pidi pa e mucha bisa un palabra cu ta cuminsa cu cada letter di alfabet y . Un lista cu ta cada biaha ta bira mas largo y ta bin mas lihe tras di otro, haciendo cu e castigo ta bira mas pisa segun cu e mucha someti na e castigo, no por contesta.

“E ta parce senciyo, pero e no ta. Unabes cu e otro mucha su man ta wordo teni pa otro, ya e no por scapa mas”, segun e Asociacion contra di Acoso Escolar.

E ta algo cu ta pasa, mas tanto, entre muchanan di scol basico. Nan ta wordo someti pa muchanan mas grandi cu nan.

Contagio viral

E practica a wordo difundi ariba internet y a bay viral. Den algun scol di Asturias, autoridadnan mester a interveni y a anuncia di lo “expulsa” di biaha cualkier mucha cu wordo sorprendi cu’n herida of heridando otro.

“E ta un problema serio, directamente vincula cu acoso. Tin un alumno lider, cu, pa mantene su posicion como tal, ta eligi e victima entre esunnan mas debil”, segun Mario Prendes, director di un di e scolnan den cual a detecta e fenomeno aki.

Den su caso, mas di 40 caso a wordo detecta di muchanan cu herida. Den algun caso, heridadnan profundo. Esaki ta un solo scol.

Expertonan ta señala cu e muchanan cu ta wordo someti na e practicanan aki ta muchanan cu hopi biaha tin un auto estima hopi abao. Nan ta acepta e retonan pa revalida nan luga den gruponan escolar. “Tin cierto scolnan cu ta forma parti di un especie di iniciacion. Dor cu e weganan aki ta bay viral, rapidamente nan ta bira popular den scolnan rond mundo.

E caso di e “Alfabet di diabel” ta otro forma di bullying, ya cu den hopi di e casonan e muchanan mas grandi ta forsa e chikitonan pa obliganan cumpli cu e reto.

Mayornan mester compronde cu ta importante pa papia di e temanan aki na cas, sin invadi e espacio personal di nan yiunan. Nan mester fortalece su auto estima pa e no sinti e necesidad di busca respet di otro muchanan di su scol a traves di retonan peligroso y dañino pa e salud fisico y mental.

