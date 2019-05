Alexander Matthew: “Banco Central y OM ta strobami di traha na un manera legal”

Recientemente a tuma luga den Corte, e caso cu Massimo Consultant and Financial Services NV a entama contra di New India Assurance Representative NV, Nagico Aruba NV, Netherlands Antilles and Aruba Insurance NV (Citizens). Massimo Consultants ta perde e caso aki, pero Sr. Matthew no a para keto y a hiba e caso aki mas aleu.

E caso di Sr. Alex Matthew/Massimo Consultants ta andando te na Hulanda y Francia, ya cu segun Sr. Matthew, Ministerio Publico di Aruba ta kere cu nan por haci kico nan ta desea. MO ta blokiando Massimo Consultants na Banco Central y nan ta bezig ta bisa Banco Central pa blokia Sr. Matthew pa traha na un manera legal.

Sr. Matthew a sigui bisa cu hopi placa cu nan mester atende cu e negoshi, ta placa cu ta bin di afo. Locual ta sosode, ta cu OM ta zorg pa Sr. Matthew no haya niun placa personal. Pero door cu nan no por splica dicon, pero ora el a bay polis, el a bin haya sa cu ta Banco Central ta esun cu ta tras di esaki. Pero ora cu e manda carta pa Banco Central pa puntra kico ta pasando, nan ta bis’e door di cu a wordo skirbi over Massimo Consultants, cu lo ta haciendo cosnan ilegal. Den corte a prueba cu esaki no ta e caso. Y nan ta haciendo tur cos cu nant a haciendo legal, y ora di accidente nan ta yuda e clietnenan pa nan haya nan paga. Banco Central ta blokia tur Western Union, MoneGram, Union Caribe, pa no paga nan.

Ainda tin seguronan cu no a paganan, mientras cu nan si a drecha e autonan pa e clientenan. esaki ta pa e clientenan no keda warda, manera cu nan tin 6 luna ta wardando. pero nan ta hayando placa via Western Union, Money Gram y Union Caribe, cu tin un blokeo pa no haya niun cen. Pero e ora ta laga su tanta cu tambe ta director di e compania, of su ruman, busca e cen. Despues di loke OM a haci, Sr. Matthew no por a haya trabou niun caminda. Su tanta di 77 a♦a sin record criminal, cu husticia ta bay MoneyGram/Union Caribe nan ta nenga di entreg’e un placa. Ora cu puntra pa un placa cu ta 365$, nan ta nenga di paga e sra e placa. Esaki segun Sr. matthew ta un boycott contra di su persona. E ta un boycott di diferente banco, cu ta stroba e chikitonan di bay dilanti.

Sr. matthew a sigui bisa cu nunca tabata tin un menasa contra di hues. Un Arubiano no tabata tin e derecho pa defende su mes contra di un Hulandes. E ta un persona cu no ta tuma co’i kens for di niun hende. E no ta acepta niun hende pone presion ariba dje. E no ta tolera esey, e no ta bay na rudia si e ta sinti cu ta su derecho.

Segun Sr. Matthew, hopi biaha e seguronan y e banconan (Aruba Bank) ta zorg pa nan cliente no wordo drecha, na niun otro garashi cu no ta e agencia mes. Tur e companianan grandi ta haya mas grandi door cu tur e grandinan ta wak pa otro. Esaki ta un ehempel pa e otronan. Nan ta bezig cu otro seguronan pa esaki no sosode.

Sr. Matthew el a bay corte, nan a perde e caso. Y awo e caso ta den apelacion. Den Prome Instante nan a pidi pa hues pa e por laga sa cu e compania ta legal y pa paganan inmediatamente. Segun Sr. Matthew, mester verifica e firmanan cu tin ariba e contract cu e clientenan. E contra partido, Nagico a bisa hues cu nan ta kere cu e firmanan cu ta falsifica. nan a bay abogado Brown cu tabata esun cu tabata representa Nagico na es momento, y a verifica cu tur cos tabata corecto. Pero New India no kier a atende mas cu e caso y nan a bay corte pa laga sa cu ta basta. Ultimo momento mr. Brown no a presenta. Locual a pasa e ora mr. Kuster a dicidi cu e ta esun cu ta bay ta den corte pa representa New India y Nagico, y Citizens. Nan cliente den Hoger Beroep a firma un carta na New India cu e compania di Sr. Matthew a tuma su caso over.

Nan tabata tin un reunion cu e representante di Ennia, cu a bisa Sr. Matthew cu ta su trabou Sr. Matthew ta haci y cu e ta ok cu esey, cual ta di aprecia. Ta cu Aruba Bank so nan tin problema, ya cu nan no ta reconoce Massimo Consultants.

El a manda carta pa un cita pa mr. Andin Bikker, minister di Husticia, pero te cu awe, ya pa mas di un aña caba, e tampoco no ta dunando respuesta.

Segun Sr. Matthew, Ministerio Publico cu ta bezig ta pest’e, pero et a kere cu tin cierto huesnan cu tin un otro agenda, cu no ta pa solamenta pa ta un hues. Aruba tin algun hues cu ta corupto.

