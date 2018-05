Alerta sanitario na Peru pa casonan di Guillian Barre

LIMA, Peru- E ministerio di Salud di Peru e siman aki a declara un alerta epidemologico den e pais completo. Esaki ta pa e aumento den casonan di e sindroma di Guillian Barre.

Autoridadnan di salud a señala cu e aña aki caba ya nan a registra por lo menos 100 caso di e sindroma aki den e pais completo. Pero loke a genera preocupacion di e Ministerio di Salud, segun e vice minister Maria del Carmen Calle, tabata e 15 casonan den e ciudad di Trujillo, den e parti noordoost di e pais, den e ultimo cuatro simannan.

Ya caba nos a inicia e alerta sanitario pa por atende e casonan cu ta presenta cu e sindromanan di Guillian Barre”, segun Calle a declara.

E sindroma di Guillian Barre ta un malesa auto immuun cu ta ocasiona debilidad muscular of paralisis. Aunke e mayoria di e personanan cu a sufri di e malesa ta recupera totalmente, toch tin cierto personanan cu ta keda cu dañonan den e sistema neurologico. Den casonan hopi straño, e por causa morto di e persona, segun e centro pa Control y Prevencion di Malesanan di Merca, CDC.

E sintomanan ta sacamento, diarea, verkoud, dolor muscular, kishikishi y falta di forsa den e musculonan, segun e Minister di Salud.

“Estudionan di laboratorio realisa na muestranan di secrecion, sanger, af y orina, a identifica un probabel tipo di virus, cu ta ataca e tripanan via fecal y ta drenta via boca pa falta di higiena despues di a bay baño”, segun un comunicado di Ministerio di Salud.

Segun CDC, e incidencia di e sindroma di Guillian Barre “ta aumenta cu edad y personanan mayor di 50 aña ta core e risico mas grandi” pa su desaroyo.

Na 2016, e Organisacion Mundial di Salud a bisa cu e virus di Zika ta un di e causanan di e sindroma di Guillian Barre.

Na Peru, pashentnan cu ta presenta sintomanan di e malesa aki ta ricibi e tratamento cu inmunoglobulina y cuater otro pashentnan cu sintomanan ta ricibiendo respiracion asisti, segun e Ministerio di Salud.

E centro Nacional di Epidemologia, Prevencion y Control di Malesa di e Ministerio di Salud a pidi e Peruanonan pa reforsa medidanan di higiena den nan hogar, mas cu tur laba mas despues di a bay baño.

