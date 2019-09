Alerta pa calor excesivo

Combinacion di temperatura halto (33 pa 36 grado celsius) y porcentahenan generalmente halto di humedad (mas halto cu 70%) ademas di un biento zwak durante proximo dianan lo pone cu e sensacion di calor lo por yega 38 pa 42 grado celsius e calor y humedad halto lo no baha mucho anochi cu temperatura bahando solamente te un minimo di 29 te 27°c grado esaki lo aumenta e peligro pa hendenan cu no por haña un lugar adecua pa refresca nan curpa.

Nos ta den e temporarda di mas calor di aña : calor excesivo ta e asesino di tempo nr. 1 hende mester ta prepara pa e peliger cu calor excesivo ta ocasiona. Mucha chikito hende grandi i hende cu malo di curazon ta esnan mas expone. e combinacion di temperatura i humedad halto lo combina pa crea un situacion den cual malesa causa pa exposicion prolonga na temparatura halto lo por presenta.

Accion di precaucion limita actividad pafo di cas pa oranan trempan di mainta of ora solo baha; ta recomenda pa entre di 11’or di mainta y 4’or di atardi limita actividadnan pafo di cas of cu otro palabra den solo. Si bo tin un airco cu ta funciona uzele of a lo

menos habri bentana pa laga aire pasa i circula. Bebe hopi likido, keda den camber cu airco keda aleja for di solo. Ora bo sali pafo bisti paña di color licht; no huza paña scur ya cu esaki ta retene mas calor y ademas bebe hopi likido, preferiblemente awa y juice sin sucu.

