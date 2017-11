Alerta na Venezuela pa extension rapido di malaria

CARACAS, Venezuela- E Observatorio Venezolano di Salud a publica cifranan cu ta mustra e avanse di e malesa na e pais. Pa 2017, e cantidad di mortonan relaciona cu malaria a duplica, pa cual nan a pidi un “respuesta internacional urgente”.

Experto y ex funcionarionan di salud a denunca cu Venezuela ta sufri di “e pio epidemia di malaria den continente Americano den siglo XXI”, cu e avanse di e malesa, e falta di remedi y e falta di reaccion di gobierno pa desaroya accionnan di prevencion. Cifranan ta mustra un aumento di e caos di 709% den e periodo entre 2000 y 2016, como tambe un aumento di 521% den mortonan relaciona cu e malesa.

Ta di resalta cu gobierno no ta realisa otro accionnan di prevencion, manera e entrega di muskitero of insecticida of e sikiera programanan di fumigacion.

“Ta haciendo uzo di remedinan cu no insuficiente pa trata e malesa”, segun denuncianan. “Tur cos ta draai rond di un operativo compleho cu un epidemia di malaria sin control, cu ta hiba tur e logronan na nivel nacional y continental pa eliminacion di malaria, bek na cero”.

