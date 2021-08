ALERTA: Departamento di Salud Publico ta alerta riba practica peligroso

Departamento di Salud Publico (DVG) recientemente a tuma nota di un aviso publico unda ta ofrece benta di vacuna contra COVID-19 na Aruba. DVG ta manda un alerta na comunidad pa NO cay den e trampa aki. E practica aki ta un peliger grandi pa bo salud y tambe lo conduci na perdida di bo placa.

Manera DVG a splica na varios ocasion tur vacuna tin pa wordo manteni na un cierto temperatura continuamente pa garantisa su eficiencia. Cumprando un vacuna for di kende cu ta of unda cu ta no ta garantisa bo e siguridad tampoco e efectividad di e vacuna. Cumprando un vacuna falso of manipula, un vacuna cu no a wordo trata segun protocol pa e no perde efectividad no ta garantisa bo e siguridad tampoco e efectividad di e vacuna.

E practica peligroso aki ta conoci caba na otro paisnan unda tin scarsedad di e vacuna. E parctica aki ta encera cu ta horta ampul di e vacuna of ta busca ampulnan cu a wordo uza y ta pone e resto di e vacuna cu ta haya den e ampulnan hunto den un otro ampul. Of ta yena awa of cualkier otro likido den e ampulnan y ta bende pa vacuna. Esnan cu ta haci e acto aki ta haci ‘e unicamente pa gana placa y no ta importa salud di e victima cu nan ta engaña.

Departamento di Salud Publico ya caba a tuma contacto cu IVA Inspectie Volksgezondjeid Aruba riba e practica peligroso aki. Tambe a pone otro departamentonan concerni na altura pa pone un paro inmediatamente na e situacion prome cu cualkier ciudadano keda perhudica.

