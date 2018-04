Alemania ta laga presidente di Catalunya den libertad condicional

BONN, Alemania- E Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, e tribunal Aleman encarga pa dicidi riba e extradicion di Carles Puigdemont pa Spaña, a dicidi di laga e ex presidente di e Generalitat di Catalunya, despues di a destaca e delito di rebelion cu Ministerio Publico Aleman a acusa Puidgemont di dje, según e agencia EFE a informa.

Según e comunicado di e tribunal, e acusacion di delito di rebelion ta “inadmisibel” den e caso aki, aunke si e por cay bou di e ley di malversacion di fondonan publico, pa cual e proceso di extradicion ta sigui.

E Audiencia Territorial Aleman ta argumenta cu e “actonan pa cual Puidgemont ta wordo acusa di dje no ta castigabel bou di ley Aleman” y cu esey ta e motibo pa cual e extradicion pa rebelion segun Codigo Penal Spaño no ta posibel.

Na Alemania ta existi e delito di traicion, pero e tribunal no ta considera esaki compatibel cu e causa door cu e no ta cumpli cu e rekisitonan necesario pa su aplicacion: esun di “violencia”.

Fiansa pa Puigdemont a wordo estableci na 75.000 euro.

E prome reaccionnan no a tarda pa yega. Un di e prome reaccionnan tabata di e abogado di Carles Puidgemont, Jaume Alonso-Cuevillas, cu a manifesta a trabes di Twitter cu “semper el a bisa cu e tabata tin pleno confiansa den husticia Aleman”.

