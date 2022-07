Internacional: Presidente Hanover a dicidi di paga tur heater y cambia pa awa friu so pa baña edificionan publico door di crisis di gas di Rusia e ta e prome ciudad grandi pa paga awa cayente despues cu Rusia a reduci a cantidad di gas cu nan ta suministra Alemania.

E pueblo Aleman a wordo adverti caba di reduccion drastico di gas, medidanan y cobransa extra riba nan recibo di coriente pa purba reduci consumo di coriente e ciudad mas noord di Alemania, Hanover a dicidi cu no lo tin awa cayente mas pa laba man of baña den lugar nan publico manera sport hall, piscina y gym nan pero ainda tin mas pa bin paso Union Europeo dicidi di reduci e demanda di gas di Rusia cu 15% den winter.

Fonteinnan publico tambe ta bezig ta wordo paga pa no gasta hopi energia y no lo tin lusnan cendi anochi na lugar nan publico grandi manera museo y stadhuis, e alcalde Belit Onay a bisa cu e meta ta pa reduci consumo di coriente di e ciudad cu 15% como reaccion na e escasez inmediato di gas cu tin na Alemania cual ta mustrando di ta un desafio pa ciudadnan grandi manera Hanover, mas ainda e ciudad a pone un prohibicion riba portable heaters, radiators, air conditions e regla nan aki ta en liña cu decision nan tuma na Berlin pa asina nan cuminsa prepara nan reserva pa winter, otro ciudad nan tambe a implementa e regla na aki tin a asta bin cu mas acerca di nan mes.

Diahuebs gobierno Aleman a confirma cu plan pa surcharge di gas por ta mas halto pa cliente nan cu tawata anticipa aña pasa pa purba di segura cu compania nan di energia no bay bancarota den e luna nan nos dilanti. Minister di economia Robert Habeck a bisa “ nos no por bisa ainda con hopi gas lo costa na November pero e noticia amargo ta cu e lo ta definitivamente un par di cien euro mas halto pa cada famia” tin rapport nan ta mustrando cu e subida di prijs por costa famia nan 500 euro mas pa aña.

Pa añas caba Alemania ta dependiente di gas Ruso pa su produccion di energia pero ultimamente a bin ta acusa Rusia di ta restrigi e fluho di gas como represaya pa e sancionnan di Union Europeo pa e guera cu Ucrania, algo cu Rusia a bin ta nenga rotundamente.

Gas Ruso ta formando un cuart di Alemania su necesidad compara cu mas cu mita prome cu e guera.