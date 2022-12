Alemania: Oficial nan di Alemania a aresta 22 sospechoso di un organisacion terorista rond di e pais. Riba un diahuebs tabatin un sospecho riba un grupo cu kier a baha Gobierno. Un miembro di e organisacion y tambe un decendiente di famia royal Aleman, ex miembro y man drechi di Bundestag, Alemania cas di parlamento. Den un declaracion fiscal a declara cu alrededor di 50 persona lo tabata sospechoso cu lo ta parti di e organisacion cual cu ta carga e nomber di movimento “Reich Citizens” (Reichburger) cual cu a wordo funda no mas tarda den November 2021, cual cu nan tabata kier a baha e Gobierno y reemplasa esaki den nan mesun poder. E acusado nan ta uni den un profundo rechaso den institucion di Gobierno y tambe un ordo di democracia liber for Fiscal di Republica Aleman, cual enstitushon di Gobierno a yega na decision pa participa den nan eliminacion di violencia. E miembro nan di e organisacion a sigui plania for di conspiracion consistente, cual cu lo ta yama Reichburger miho conoci como (QAnon ideologi) cual a hiba dilanti como sospechoso di miembro di e organisacion tabata Nacional Alemania mientras 2 di e sospechoso nan lo tabata Aleman y tambe Rusiano.