Den un ceremonia hopi nostalgico y yena di emocion, a anuncia e planificacion di restauracion di dos edificio monumental pa pais Aruba. Juliana y Reina Beatrix School porfin lo keda restaura y lo bolbe bek na nan tempo di gloria.
Minister President mr. Mike Eman a hiba palabra diamars atardi entre colega, ex – cabesantenan, invitado y arkitectonan engarga cu e proyecto pa asina anuncia e motibo, intencion y trayectoria cu lo tuma pa e restauracion y renobacion di ambos scol.
Premier Eman den un discurso emotivo a recorda e travesura di su temporada di scol y contento di por mira diferente cabesante/docente presente na e ceremonia. Varios cu a hiba un lucha di balentia hunto cu nan pa yega na e momento aki. Un lucha pa rescata e dos scolnan for di e abandono y decadencia cu nan tabata aden, na momento cu a pidi nan sosten pa vocifera nan preocupacion publicamente.
Awe nan ta invitado special pa presencia e inicio di proyecto pa restauracion di scolnan cu tanto nan a stima. El a haci hopi dolor di mira e dos scolnan aki cera y bay atras.
Despues di nan huramentacion dia 28 di maart, e dialuna siguiente tanto Prome Minister como Minister di Ensañansa Gerlien Croes y Minister di Finansa Geoffrey Wever tabata para dilanti e scolnan aki pa asina den un demostracion di aprecio for di e enseñansa di bida cu nan a ricibi den nan formacion escolar, pa asina duna bek y cumpli cu e compromiso di rescata e dos scolnan aki, e prome proyecto di Gabinete AVP-Futuro, como muestra di aprecio, balor y gran nificacion den bida di hopi den comunidad.
Un fase nobo a keda anuncia, caminda a inaugura e oficina nobo, Monumenten Planning Bureau, unda antes tabata klas di N&T di Juliana School, caminda lo diseña y desaroya e planificacion di ambos scol. Teniendo na cuenta e balor sentimental cu nan tin den e area, caminda varios docente y alumno a biba tambe, pa asina nan por pasa y mira cu trabou a inicia y nan por ta sigur cu e restauracion ta tumando luga.
“E momento di restauracion di Juliana y Reina Beatrix School ta awo”