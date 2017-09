Alcaldesa di San Juan: “Nos ta muriendo akinan”

SAN JUAN, Puerto Rico – Debi na e carencianan grave cu e ciudadano ta enfrenta, tras di e devastador paso di horcan Maria riba Puerto Rico, e alcaldesa di San Juan, Carmen Yulin Cruz, a bisa cu “nos ta muriendo akinan, y esey no lo para si nos no tin cuminda y e awa den man di hende. Nos ta cerca di wak algo manera un genocidio.”

E alcaldesa a pidi presidente Donald Trump pa e haci cargo di e situacion y pa e salba vida di miles di Portoriqueño cu awe ta biba entre e necesidad y desaster, “si no, mundo lo wak con nos ta wordo trata, no como ciudadanonan di segunda clase, sino como animalnan cu por wordo desprecia, suficiente ta suficiente.”

“Bida di mi hendenan ta na wega y nos ta un nacion, por ta cu nos ta chikito pero nos ta enorme den dignidad y den gana di bida. Y mi ta pidi na e miembronan di prensa pa manda un yamado di inmediato na henter mundo,” e funcionario a añadi.

Fuente: www.ntn24.com