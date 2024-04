Aunke esey no t’e nomber original di e mascota maltrata y tortura na un forma cruel, toch pueblo a identific’e como Khaleesi, un cacho crioyo cu a caba di duna luz, pero cu tabata mal lora na cadena y cu su garganta completamente corta di esaki.

Alberto Groeneveldt tabata doño di e cacho y despues di a ricibi reaccion negativo di parti di comunidad di Aruba, e amantenan di bestia, hasta fo’i diferente minister y parlamentario, e event planner y ex-politico cu a milita riba lista di partido MAS, a duna su banda di medaya.

Groeneveldt a duna un disculpa na comunidad di Aruba, y na mundo henter di e suceso cu a sosode na su cas. Ta algo cu tabata un fout, un negligencia. No tabata algo cu el a maltrata su cacho, el a dal su cacho, a batie, a mar’e. E tabata un fout. Tabatin mas cacho den cura y algun cu tambe tabata mara y algun cu tabata los.

E mester a mara e cacho pasobra tabatin hopi problema den bario cu cacho tabata los. Tabatin un momento cu e tabata asina bezig cu el a mara esunnan cu tabatin mas keho di dje. Lamentablemente esey a tuma luga den su cura. For di prome instancia, el a tuma e responsabilidad y a bisa Luna Foundation kico e por haci y aporta y paga, p’asina e por tuma over Blacky. A comercialisa su nomber como Khaleesi, cual tur hende sa di esey.

Ta duel Groeneveldt loke a pasa, pasobra e no a maltrat’e. E tin un total di 11 cacho. Blacky tabata mara hunto cu Stormy, hunto cu Eclipse, Bruintje tabata los. Whitey y Ebony tambe tabata pafo. For di aña pasa y tambe dia 17 di januari a pidi Luna Foundation pa yud’e cu algun cacho.

No ta algo cu Groeneveldt a haci intencionalmente, of coy e cacho strangul’e, mat’e. E cacho a wordo neglisha, mirando cu e no ta hopi na cas. El a spera cu tabatin hende na cas cu por a haci esey y cuida e cachonan manera semper. Ta un negligencia di cas en general y ta duel Alberto hopi.

Con e cos aki a cambia, con e cos a bira, el a bay way out. Su curason ta hopi lamenta di tur e suceso aki. Contestando n’e caminata, cu a wordo haci n’e hendenan di e negligencia cu ta sosodiendo. Ta algo cu ta sosode tur dia. Ta duel Alberto cu e tabata e zondebok, como un figura publico, un hende conoci, a wordo lastra asina ey. Si hacie, mester a hacie un manera pa siña hende pa no neglisha nan bestianan, pero tur cos cu tin.

Ate siman pasa tambe un otro negligencia grandi a sosode, caminda cu hende a zundra riba e doño. E storia ta irevelante pa Alberto, ya cu di dje ta otro. Pero dicon no a lastra e persona ey. Dicon no a pone a riba Facebook. Dicon no a caba cu ne manera a caba cu Alberto.

Un fout a wordo haci. “Mi ta un hende y ta traha hopi duro. Mi ta purba di bay dilanti, nos tur tin debe pa paga y cos pa take care di dje. Awo a hacie mas dificil. Ban enfoca riba e situacion general di tur nos animalnan cu ta neglisha.” Nos mester mira e negligencia di nos bida personal. Tin negligencia di tur aspecto, nos tin negligencia cu nos mayornan, negligencia di nos hendenan grandi, cu ta cera na un cas di cuido. Negligencia cu esunnan cu ta wordo abusa. Si bo ta abusado di animal, dicon a bay cu un so e dia ey. Dicon no a coy tur. Si ta asina erg, dicon no a coy tur e mesun dia ey, Alberto a enfatisa.

Den e trayectorio for di e dia ey, Crijojo Trappers, Jacqueline y Zoe di Luna Foundation, a bin cerca dje pa papia. Te ainda e mes no ta compronde dicon e cacho a lora den e cadena. El a bisa nan cu e ta hopi sorry di e caso aki y coy esunnan cu mester coy pa duna nan trato. E tres promenan cu a pidi pa bay cu nan, tabata e tres ultimo cu nan a bay cu nan.

E yudansa cu el a pidi p’e prome tresnan, ta esunnan ultimo cu a bay. Nan a wordo opera, Bruintje tambe a wordo opera y aworaki e ta kedando cu Luna so. Esunnan cu ta di paden, ta loke e tin.

Alberto a comenta cu algun dia pasa nan a busca e ultimo tresnan, cual nan mester a pone trampa pa por a gar’e. Tabata fastioso pa mira esey, pero e cachonan a bay. Pero e tin e otro cachonan na cas.

Pa loke ta e nomber, e mes no ta compronde dicon a cambia e nomber di Blacky pa Khaleesi. Pero loke si ta duel Alberto, ta e enfoke pa bay over riba negligencia di animal, e enfoke di kico a pasa cu por conscientisa tur hende, cu e ta un fout. E ta algo cu a pasa cu Alberto, el a pasa varios biaha cu otro hende.

Hopi hende a mand’e mensahe. Tin caso mas serio cu esey, pero e mesun hendenan cu ta rescata e cachonan, a bis’e esey. Pero pakico uza su storia, su cacho, pa comercialisa esaki, pa hacie politicamente, economicamente y tur sorto di forma, en bes di djis enfoca n’e parti importante, cual ta conscientisa nos ciudadanonan, conscientisa tur hende na Aruba, splica nan cu e waya largo blanco no ta bon.

Nos tur tin cu mara nos cacho, si no tin luga adecua p’e core rond hopi. Pero conscientisa hende kico pa haci. Tin mas amor kico por haci p’e bestianan.

Alberto su bida a cambia di anochi pa dia. Di biaha tur su contractnan, henter su situacion financiero a bay atras. Lamentablemente hopi hende a cancela tur su contractnan. Tur fiesta, decoracion, tur sorto di cos cu e ta haci, ta tur dia y ta duel e tambe cu hopi instancia y fundacion cu semper el a traha cu nan, semper ta yam’e pa ayudo, nan t’e promenan cu tambe a manda bisa cu no mester di dje mas.

Ta hopi tristo cu a uza su persona pa esaki y e noticia mes cu mester a wordo saca, a wordo cambia pa ataca Alberto y haci cos hopi mas pio pa Alberto su bida personal, sin conta e mas importante kico a pasa cu Blacky. Blacky, e no por trec’e bek. E tabata stima tur su cachonan.

CASO DEN CORTE

Supuestamente nan kier cana un caminda legal. E minister mes a admiti cu negligencia ta grandi cerca e aninmalnan. E mes no sa si cos bay asina leu, pero si e bay asina leu, e ta para pa loke a pasa na su cas. Con cu bay bin, ta na su cas el a pasa. Lamentablemente el nan a drenta su cas sin permiso pa por a rescata e cacho. Hopi biaha e bisiñanan ta avis’e. Tur hende conoce e cachonan. Pero awo lamentablemente p’e mesun motibonan cu nan no kier cacho den bario y p’e motibonan cu no mag di tin tanto cacho na cas y tin instancia cu no por tuma nan, pero e cos a bay fout. E cacho no tabata mara un luna of un siman sin come.

No ta berdad cu e tabata sin come. E tabata come y bebe normal. Alberto tabatin dos dia cu e no tabata na cas y tabata bezig cu otro cos. Sinembargo tabata un situacion lamentabel y un biaha mas, ta duel di su curason pasobra e ta stima tur su cachonan.

Alberto a indica cu fuera di e cachonan, e tin pisca, coneu, turtuga. Si e tabata un abusado, e no lo tin tanto bestia na cas.

Mensahe cu Alberto tin pa pueblo ta pa tuma tempo pa bo mes. No ta manera Alberto cu tur caminda e ta wordo uza, e ta yuda, pero e no tin tempo pa su mes. Si e tabatin tempo pa su mes, nada di esaki lo a pasa. Esaki ta un les mas grandi cu el a siña. E mester tuma tempo pa su mes y siña bisa no. No esey so, no neglisha nada. El a pasa cu Blacky, pero tambe e por sosode cu otro cos den bida.

Tambe, mas importante cu tur cos, mesun esfuerso cu a haci di dramatisa y cana rond y traha T-shirt y protesta, ataca Alberto den tur sorto di manera, e kier sa si pueblo sa con e ta sinti aworaki di un fout cu el a haci pasobra e ta humano. Si ta haci esey cu tur e otro casonan cu ta pasando, cu e casonan di pedofiel, di e hendenan cu ta wordo abusa fisicamente y abusa. E negligencia den tur aspecto

Si abo ta neglisha asina, ta husto pa nan caba cu bo persona? E mes no a haya ningun yamada pa yudansa. Al contrario, el a wordo tira cu piedra, a haya menasa di morto masha hopi mes di hende cu e mes tabata yuda, algo cu e no por a kere.

“Basta di caba cu otro, basta di uza tur hende nan situacion y nan dolornan y hacie un sensacion, hacie politica, hacie algo economicamente, haci algo pa negoshi, na luga di haci algo mas importante. Please, wak bo mes y wak bo cas.”

Alberto Groeneveldt a splica cu el a compila e menasanan y a hiba esaki na recherche. Menasa no ta nada bunita y ta pidi pa hende pa pensa bon. Un bida di hende ta hopi valioso, ,mescos cu tur otro bida. Pa bay menasa cu ta bay dal e cu auto, kier topa Alberto na Grapefield pa batie, pakico, e ta puntra. E kier sa, manera cu el a wordo ataca, nunca el a mira un pedofiel condena, pa loke nan a haci y nada no ta wordo haci. Tin di nan ta traha, tin ta sigui nan bida normal. Tin yen di caso cu no ta normal. Pero net Alberto Groeneveldt ta esun cu a wordo exponi publicamente, esun cu nan kier a caba cu ne.

Tanto odio y rencor a tuma luga. Alberto ta bisa semper cu e ta keda cu e amor cu e ta keda pa tur hende pasobra tur hende tin fout. Pero e no ta bon. Su bida a cambia hopi. E cos aki a pone reflexiona y pensa tambe kico ta mas importante. Mas importante ta paz, bo cas, bo hendenan cu ta cerca di bo. Una bes cu bo ta bay for di esey y haci mas di loke por, hende ta keda hende, nan ta keda ingrato. E mesun hendenan ey, ta caba cu bo.