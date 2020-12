Albertico Valdez: Te cu awe AZV no por a contestami

Por medio di e comunicado di prensa aki mi kier a notifica cu te cu e fecha di awe AZV no a por ni kier contestami ariba mi peticion haci pa tratamiento medico den exterior!.

Mi a wordo hospitalisa dia 20 di November 2020 y a keda interna den hospital pa complicashon nan cu a presenta pa cu mi salud te cu dia 10 di December 2020 na unda mi a wordo someti pa haci diferente testnan a peticion di AZV y Anthony van Leuwenhoek Hospital en combinacion cu Internistanan di Horacio Oduber Hospital pa asina por tin un bista cla pa e hospital na Hulanda lo por tuma un decision of yuda AZV ariba un decishon pa cu mi salud! A haci un biospie di mi higra cual semper ami a pidi pe pero semper mi a wordo bisa cu no ta factible y no por wordo haci na Aruba!

Ami a tuma contacto cu e hospital na Hulanda Anthony van Leuwenhoek cual unda mi a wordo comunica cu ningun peticion oficial ariba mi nomber pa lo por wordo someti como pashent no ta conoci y ni ningun petishon oficial pa un Tweede Opinie tampoco via mi asegurado AZV, loke tin ta simplemente un tipo di medische consult of vraag di un caso y kico lo por wordo haci den un caso asina!. Dus AZV ta keda pasa pa un mentiroso y ta keda hunga cu mi salud y awor diripiente mi ta wordo confronta via di hospital di Aruba promer cu mi sali mi mester meld bek pa cualkier cos na PoliOncologie y mi tin cita cu nan pa 21 di January 2021, dus tur shoe via nan PR juffrouw Tjon ta ilustra e mentalidad di no tin transparencia sino mas laga nos sigui castiga Valdez te ora e muri!

En todo caso mi a avisa e famoso hunta di mediconan di awa dushi esta R. Schouten, G. Croes, Angela y Geerman y algun mas cu ta sinta hunga cu bida di pashent hunto cu e mediconan di Oncologia y tambe e tan famoso specialista cirugano Oncologo Daryanani cu ta prefera di ta cirugano pero no kier mete cu oncologia pero si ta mete den decisionnan encontra bienestar di pashent!

Desde awe mi ta duna AZV 2X24 pa mi haya por escrito un contesta ariba mi petishon y desde Juni 2020 mi ta pone AZV responsabel pa mi vida y ta bai demanda AZV pa incumplimento di mi demanda por medio di un “dwangsom” di Afl. 25.000 desde Juni 2020 conforme palabra den un conferencia telefonico cu full hunta medico di AZV cual por cierto ta graba!

Desde awe mi ta cuminsa mi campaña pa cuminsa colecta fondonan pami por busca mi salud na Bucaramanga Colombia.

Atentamente,

Albertico Ismael Valdez

Tel 6414771

Email [email protected]

