Diahuebs anochi habitante di Jaburibari a yama pidi yudansa na Centro di Alarma debi cu a sinti algo ta kimando den su cas y tin huma leve pero no sa di unda esaki ta biniendo, cu urgencia a saca un truck for di Post Tanki Flip. E bomberonan a yega di biaha na e sitio y a tira un control den full e cas pero tambe a haya e holo pero nada for di cushina of algo pega na coriente, a inspecciona un rato pa wak di unda esaki tabata bin pero sin ningun resultado.

