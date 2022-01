Dialuna merdia alarma a keda bati cu riba lama pabou di Riu Antillas un mucha menor di edad a cay for di boto. Via radio marina APA a scucha e yamada riba e canal di emergencia y a bati alarma.

PROME PARTI LIVE:



A mobilisa Kustwacht, polis maritimo y helicopter pa e sitio. Despues di rato autoridad a keda informa cu a logra di saca e mucha sano y salvo for di awa. Tabata un boto di un compania di watersports tabatin mas cu 7 mucha abordo y pa descuidao un a cay den lama.

E DI DOS LIVE:

E boto a bin bek tera y aki e gerencia a atende cu e empleado. Polis tambe a presenta na e compania.

