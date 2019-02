Alan Howell ta gradici Ministernan Oduber y Maduro pa atencion duna na San Nicolas

Parlamentario di POR, Alan Howell durante conferencia di prensa di e fraccion blauw a comenta riba e desvelo di e ‘Wall of Fame’ na Aruba Carnival & Entertainment Village, cual tabata uno unda alegria, harmonia y positivismo a reina.

A pesar cu dialuna atardi ta solamente e prome fase a wordo entrega, y falta mas trabou pa tuma luga, esun cu a keda inaugural ta uno masha bunita. Howell ta indica si cu mas bunita ainda tabata na momento cu e artistanan y nan famianan tabata testigo di e apertura di e Carnival Village den su forma nobo y tambe e reconocemento cu nan a haya riba e ‘Wall of Fame’ door di a gana den pasado e titulonan di Road March King of Calypso King.

“Na momento cu e desvelo a tuma luga, nos por a sinti un alegria pa mira con e famianan y e artistanan a keda contento cu gobierno y particularmente Ministernan Otmar Oduber y Xiomara Maduro a sa di duna reconocemento na cada un di nan”.

Alan Howell ta bisa cu ta sumamente importante pa reconoce bo hendenan, pero tambe pa skirbi historia, pasobra algo cu pasa den pasado y no wordo documenta ta historia perdi. Lamentablemente na Aruba nos tin hopi historia perdi, nos tin hopi falta di documentacion unda cu hende por bay mishi, mira y lesa historia. Parlamentario di POR ta invita pueblo di Aruba henter y specialmente hendenan di pariba di brug, pa bay bishita Carnival Village y conoce mas di nos historia di Road March y Calypso. “Bo ta bay mira nombernan cu tal bes bo mes no ta corda cu a yega di gana un titulo of kisas bo no tabata sa mes. Mi mes no tabata sa ken ta e prome persona cu a yega di gana e Calypso Contest of e Road March Contest y akinan nos por mire. Danki tambe na personanan manera Juby Naar, Johny Milan, Roberto Geerman y otronan cu ta den ambiente di Carnaval cu por siñabo kico e cultura y historia di Carnaval ta y e grupo di persona aki tambe a wordo reconoci ayera y den gran forma a ricibi nan reconocemento for di man di Ministernan Otmar Oduber y Xiomara Maduro”.

Continuando, Howell a indica cu despues di 9 di februari lo sigui traha riba e proyecto di Carnival Village unda cu lo traha riba e bañonan, despues lo bin kiosconan unda cu e intencion ta pa crea un ambiente similar na lo cual tin riba Linear Park, na e kiosconan dilanti Talk of the Town, treciendo mas bida na San Nicolas y den un ultimo fase lo bay traha riba un stage permanente.

Alan Howell a manda un pabien pa gobierno y pa Ministernan Otmar Oduber y Xiomara Maduro pa duna no solamente e balor na e personanan cu a wordo reconoci, pero specialmente pa duna atencion na San Nicolas.

Comments

comments