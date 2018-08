Alan Howell (POR): “Stay in school and your future will be cool”

Diahuebs scol a cuminsa un biaha mas na nos isla. Miles di studiantenan a cuminsa un aña escolar nobo, y Parlamentario Alan Howell kier desea cada studiante y tambe cada maestro un period 2018-2019 hopi exitoso.

Despues di un periodo di vacacion unda por a relaha y disfruta di e tempo liber, sea na Aruba mes of den exterior, a yega e momento pa focus un biaha mas riba futuro. E dedicacion di cada studiante lo ta e base pa su futuro desaroyo y logicamente esun di nos isla tambe,

“Mi kier a desea tur studiante un aña escolar 2018-2019 exitoso. Cu Dios guia cada un di boso y bendiciona boso cu inteligencia y bon salud. Tambe mi kier a desea tur maestro (a) di scol hopi forsa y pasenshi. Un mensahe pa tur studiante: Stay in school and your future will be cool”, tabata e mensahe di Alan Howell.

