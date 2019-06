Alan Howell (POR) “Pronto lo ‘ruim op’ edificio di ex dependance EPB San Nicolas”

Den luna di april caba parlamentario Alan Howell a bin publicamente dilanti pa expresa e situacion deplorabel den cual e edficio di e ex EPB dependance San Nicolas ta aden. El a splica cu ta reina un preocupacion den e area aki pa loke ta e ruina di e scol.

E tempo ey el a indica cu lo acerca Minister Otmar Oduber pa mira con por atende cu e situacion grave aki y durante e prome siman di juni e mandatario a yega pa e mes hunto cu Alan Howell mira e situacion di e edificio aki cu anteriormente tambe tabata e dependance di Martin Luther King School y despues e edificio aki tabata parti di e dependance di EPB y awo, manera a bisa, a bira un ruina. Parlamentario Howell por corda esaki bon bon debi cu su tata Sr. Alvin Howell tabata director suplente na e scol aki tempo di Martin Luther King School.

Cu esaki a bin tur tipo di molester pa e bario aki, segun parlamentario di POR, Alan Howell ta indica. E ta agrega cu den e bario aki tin hende nechi y drechi ta biba y no ta merece esaki. Habitantenan a tuma contacto cu ne y a splike cu pa añanan caba ta pidiendo pa busca un solucion pa e ruina aki mirando cu adictonan ta bay na e lugar aki, tin ladronnan ta sconde eyden pa bay horta na e casnan, ta sconde articulonan horta eyden, es decir, ta cosnan negativo so ta pasa eyden.

Pero na mes momento el a bisa: “Awe ta un dia cu nos ta bay haci habitantenan di e bario aki sumamente contento, nan tabata anhela di mira e presencia di Minister Otmar Oduber pa e mes por bin wak e situacion. Mi ta contento cu e minister a tuma e tempo pa por bin wak e situacion y ripara e mes con e ta y sinti con e habitantenan di e bario ta biba debi na esaki”, Parlamentario Alan Howell a duna di conoce.

E ta agrega cu esaki ta e prome paso unda e minister mes por a wak e situacion y e mandatario a indica cu e tereno aki ta uno unda cu por haci hopi cos util. Habitantenan di e bario mes tin diferente idea cu ta factibel y interesante, manera crea un lugar unda hende por ehercita of un speeltuin pa e muchanan recrea, entre otro. Pero, importante ta cu e edificio aki ta trece molester y e mester bay. “A yega ora cu e tin cu bay. Mi tey pa scucha pueblo, mi tey pa haci e diferencia y mi ta contento tambe cu nos tin e sosten di Minister Oduber cu tambe tin e ser humano central y for di momento cu el a yega y baha for di auto a bisa ‘esaki no por’. Minister a duna palabra cu dentro di poco e ta bay zorg pa e lugar aki ta opgeruimd y bunita, demostrando asina cu en berdad e gobierno aki tin nos hendenan central”, Alan Howell a finalisa.

