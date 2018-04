Alan Howell (POR): Parlamentario Candelaria a copia mocion di nos pa haci’e mas complica

Parlamentario Allan Howel den Parlamento diamars anochi a hiba palabra y a bisa e presidente di Parlamento cu lag’e cuminsa na bari mop e mocion di parlamentario Candelaria un rato for di mesa. Sr Howel durante su palabra a bisa cu nos ta den sala di parlamento e organo mas halto na Aruba y nos no ta ey den pa hunga Mens Erger Je Niet. Unda e mocion en cuestion di Parlamentario Candelaria a bin cun’e unda el a haya e briyante idea di Sr Howel di fraccion POR conhuntamente cu fraccion MEP unda nos ta yama esaki un tipo di schijnmotie, nos a bin cu e idea y ocho aña largo cu AVP tabata na mando nan no tabata tin e idea ey ningun rato. Na momento cu nos a anuncia e mocion aki for di dialuna unda cu fraccion POR hunto cu e sosten di coalicion di MEP ta bay bin cu e mocion di gevarenpremie pa Polis, Douane, CEA, KIA, Guarda nos Costa y mas. Cu e sistema di haci magia y manipula y awe ta bin den sala cu un schijnmotie pa desbalansa e mocion cu nos a prepara y personanan cu ta pone nan bida na peliger cada dia. Parlamentario Howell a sigui bisa cu si mester bay pro cu e mocion di Sr. Candelaria mas presion lo bay tin pa e presupuesto di Aruba. Lo mas facil ta pa cu Sr Candelaria cu a bin for di Cuerpo Policial pa join nos y bin cu nos ya cu nos tin un cos traha caba y no bin cu un mocion cu ta bay complica e pasonan y pa mañan e grupo di ambtenaarnan aki keda sin haya nada. Asina Sr. Allan Howell, miembro di fraccion di POR den parlamento, a finalisa bisando.

