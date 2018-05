Alan Howell (POR): “Pabien na comunidad Haitiano cu celebracion di 215 aña di independencia”

Diabierna Parlamentario Alan Howell representando Fraccion di POR tabatin e placer y honor di ta presente na e celebracion di e 215 aña di independencia di Haiti. Un celebracion hopi bunita unda a resalta e cultura di e bunita pais Caribense aki.

Alan Howell a mustra su aprecio na e comunidad Haitiano residencia na Aruba, un comunidad cu a lo largo di añanan a sa di contribui na e desaroyo di nos isla. Algo di remarca ta cu gran parti di e comunidad aki a sa di adopta nos idioma y cultura, sin lubida nan raisnan, mustrando e union cu mester por existi entre e diferente nacionalidadnan cu ta residencia na Aruba.

“Masha pabien na henter comunidad Haitiano, na tur mi brother y sisternan Haitiano.Together we can make it better “, ta palabranan di Alan Howell.

Comments

comments