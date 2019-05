Alan Howell (POR) : “Pa mi por vota pro ley di LAFT mester bin cu cierto amiendanan”

Papiando riba e ley di LAFT (Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht) cu a drenta Parlamento, Alan Howell di Fraccion di POR a indica cu e por biba cu gran parti di loke ta e ley aki. Den su gran mayoria ta trata di e parti supervision financiero, pero tin partinan cu ta peligroso pa loke ta trata nos autonomia y a bisa enfaticamente cu e como parlamentario no lo vota pro e articulonan aki. Un ehempel di e articulonan aki ta cu si gobierno no cumpli cu cierto acuerdonan cu Hulanda, Hulanda lo por bula aden of lo por haya un KB.

“Mi ta kere Parlamento ta e organo di mas halto di nos pais y nos mester keda cu e respet ey, unda nos como 21 parlamentario mester por proteha pueblo y tin e ‘zeggenschap’ riba gobierno. No por duna por ehempel Hulanda e autoridad pa dicidi riba gobierno. Esey ta un di e articulonan pa cual mester bin cu un amienda pa mi por vota pro e ley”.

Tambe Howell a menciona cu a bin cu un ley cu ta facilita pa Sr. Henk toch forma parti di CFT, esey ta algo cu e no ta hay’e aceptabel mirando cu ley ta bisa claramente cu si e persona ta un ex politico e no mag di forma parti di CFT.

