Alan Howell (POR): “Nos tur mester ta riba un solo liña pa combati criminalidad”

Parlamentario di POR, Alan Howell a duna di conoce cu den un reunion recientemente cu Minister di Husticia tocante di e ultimo sucedidonan ariba nos pais un cos a keda bon cla: Cu nos tur mester ta riba un solo liña pa combati criminalidad ariba nos pais.

Alan ta contento cu semper Minister di Husticia Andin Bikker su porta ta habri pa dialoga y intercambia ideanan y tambe pa informa su ultimo plannan di atake. Minister di Husticia a splica durante e reunion cu parlamentario Howell cu el a acelera e proceso pa cu binimento di e helicopter. Tambe a splica algun plannan mahestral y strategico pa cu nos costanan. Logicamente lo no por divulga tur plan strategico publicamente, pero loke ta interesante pa pueblo sa ta cu Minister ta bay ataca cu man duro. “Cu man duro so nos lo por trece trankilidad y paz bek ariba nos pais. Parlamento, Minister di Husticia, Ministerio Publico, huesnan y pueblo tin un rol importante den esaki”, Alan Howell a indica y a finalisa bisando cu pueblo por conta cu ne for di den Parlamento pa pone e presion y e forsa pa yuda combati criminalidad.

Comments

comments