Alan Howell (POR): “Nos muchanan deportista merece sosten”

Durante siman cu a caba di pasa, parlamentario Alan Howell den un forma di sorpresa a pasa bishita e muchanan di FC San Nicolas prome cu e wega a cuminsa. El a pone nan na altura cu e ta orguyoso di nan y na mes momento a haci un donacion en efectivo cu a bin di curason pa e organisacion di FC San Nicolas.

Alan ta bisa cu ta trata aki di un club cu kisas no tin mucho recurso pero si un curason grandi pa e deporte y cu ta conta cu un sosten grandi di nan coachnan, trainers y algun mayor.

E parlamentario di POR a probecha e occasion pa felicita tur e futbolistanan di pariba, FC San Nicolas y Brazil, cu a cay den seleccion. Finalisando, el a manda palabranan di pabien na FC San Nicolas categoria Baby cu a sali subcampeon den fin di siman. “Together We Can Make It Better”.

