Alan Howell (POR): Ex EPB dependance na San Nicolas sclamando pa ayudo di gobierno

Parlamentario di POR, Alan Howell a indica den tono preocupa cu habitantenan cu ta biba den cercania di ex EPB dependance San Nicolas a acerke cu un preocupacion cu ta reina den e area aki pa loke ta e situacion deplorabel cu tin na e ruinanan di e scol.

El a duna di conoce cu e ruina aki no ta solamente mahos bista, pero tambe a bira un chollerhouse y lugar pa ladronnan sconde. Banda di esaki, ta hopi doloroso pa e ex studiante y ex maestronan pa wak e scol bay perdi asina. Den e cuadro aki, Alan Howell a recorda cu su tata tambe tabata e director adhunto di EPB dependance San Nicolas y e tabata haci semper su maximo esfuerso pa e scol ta den e miho condicion cu ta posibel y ta tristo pa mira con e ta awo.

“Mi ta bay haci un peticion na gobierno y Minister Otmar Oduber, pa sea traha algo util bek of pa bashe abou y ruim e op. Un idea cu mi tin ta pa traha un bunita speeltuin pa e muchanan di e bario. Keda pendiente! Together We Can Make It Better”, Alan Howell a finalisa.

Comments

comments