Alan Howell (POR): “Esaki no ta momento pa hunga mooi weer of nice guy”

Durante rueda di prensa diamars mainta, miembro di Parlamento pa Fraccion di POR, Alan Howell a elabora riba e parti di Husticia na Aruba.

Den nomber di e fraccion blauw el a felicita Cuerpo Policial pa e tremendo trabou cu nan a bin ta realisando y a enfoca hopi riba un di e polisnan cu a resulta herida den un detencion di un illegal cu a wordo haya cu handgranaatnan, cual e ta considere un heroe.

Tambe el a menciona cu el a reuni cu Minister di Husticia Andin Bikker unda a confirma diferente plan cu ta den proceso di ehecusion pa loke ta control y mantencion di ordo y siguridad di nos fronteranan.

Howell a indica cu e ta na altura cu Minister Bikker a sondea e posibilidad pa por yama aden e forsa di Marinierskazerne na momento cu ta necesario. Intencion na ningun momento ta pa e mariniers tuma over e trabou di Cuerpo Policial, al contrario, intencion ta cu na momento cu mester un refuerso ya caba nan lo por ta disponibel pa duna un sosten na Cuerpo Policial.

Siguiendo cu e tema di husticia, Parlamentario Howell tambe a bisa cu na e momentonan aki tin hopi material moderno cu por uza pa por yuda soluciona criminalidad. Presupuesto 2018 a wordo aproba y na e momentonan aki e minister di Husticia tin fondo pa por adkiri diferente material pa combati criminalidad.

E maneho di Minister di Husticia no ta wordo stipula tampoco con cu ta, e ta un maneho cu tin su metanan y cu a wordo trata y analisa conhuntamente en Conseho di Minister y cu ta conta cu e sosten di Prome Minister.

Si tin parlamentarionan ta pensa cu un material ta mas importante cu otro, esey ta derecho di cada persona y mester respeta esaki tambe, pero minister di Husticia tin su maneho den cual ta bay adkiri tur e materialnan necesario, un prome cu otro, pero na final, tur tin cu bin, manera ta autonan di polis ekipa, dronenan, radar, helicopter, etc.

Mescos ta e echo di involucra militarnan, por tin diferencia di opinion y ta respeta esaki tambe, pero manera a bisa caba, intencion no ta pa nan tuma over e trabou di polis, intencion ta pa tin un colaboracion den casonan estrictamente necesario y pa un periodo limita. Un ehempel cu Alan a duna ta si 200 pa 300 ilegal drenta Aruba pareu. Den un caso asina Cuerpo Policial no lo por atende cu e situacion aki su so y lo mester cooperacion militar. “Mirando con e situacion ta na Venezuela aworaki, nos mester ta prepara. Esaki no ta e momento mas pa nos hunga mooi weer, esaki no ta e momento pa nos hunga nice guy, pasobra cosnan ta pasando caba. A drenta cu 4 handgranaat y na momento cu cuminsa papia di e armanan pisa asina nos ta cuminsa bay den direccion militar. Ora nos wak e fenomenonan aki nos mester ta no un sino 100 stap dilanti, nos no por warda mas”.

Mas ainda, Howell a bisa cu esaki no ta momento di pensa ken ta coy trabou di ken, ta momento pa pensa riba un solo liña, unda cu e meta ta pa duna e ciudadanonan e trankilidad cu nan ta desea.

