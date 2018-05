Alan Howell (POR): Cuerpo Policial a haya e hermentnan pa bringa criminalidad

Diaranson Parlamentario di POR, Alan Howell, tabata presente na momento cu un cambio grandi a bin pa loke ta trata control policial, en buskeda di mehora e siguridad riba nos isla.

Ta asina cu pa medio di un decreto a amplia autoridad di Cuerpo Policial pa haci control y despues di varios aña autoridad policial lo por controla cu esnan riba nos isla ta cumpli cu e ley di LTU. Esaki ta parti di e plan di maneho cu a wordo aproba recientemente door di Parlamento.

Anteriormente a bin cu un cambio di ley cu tabata limita e trabou di Cuerpo Policial pa controla si un persona ta legal of ilegal na Aruba y mirando e desaroyonan internacional, specialmente na nos pais bisiña, pasonan necesario mester a wordo tuma pa atende cu e situacion di personanan cu ta drenta of ta keda na un forma ilegal na nos isla.

Minister Bikker y Alto Comisario Hoo a firma e decreto cu lo drenta na vigor entrante 1 di juni proximo. E ta un cambio cu tanto Cuerpo Policial como tambe sindicatonan tabata boga pe y dentro di 2 siman esaki lo mira lus di dia un biaha mas.

Parlamentario Howell tabatin palabranan di gratitud den direccion di Minister di Husticia Andin Bikker. El a bisa cu e maneho cu el a bin ta hibando sigur lo sirbi pa haci e diferencia den Husticia y asina duna Cuerpo di Policial e hermentnan y forsa pa bringa criminalidad como debe ser. “Danki na Minister Bikker, polisnan tin autoridad bek pa loke trata e Ley di LTU cu ta pa, entre otro, controla y detene personanan cu ta permanece ilegal aki ariba nos pais. Poniendo e Ley aki bek in place Polisnan por haci nan trabou trankil y cu ‘rugdekking’ di ley. Good job. Together we can make it better “.

