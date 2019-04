Alan Howell: Pariba di brug mester por conta cu un oficina di notario atrobe

Diaranson mainta durante reunion publico di Parlamento pa trata e cambionan di e decreto estatal (landsverordening) pa loke ta notarionan na Aruba. Parlamentario di POR, Alan Howell a bisa cu ta importante pa trata e ley aki pasobra ta for di 1978 a stel vast cuanto notario por wordo nombra na Aruba y e tempo ey nos tabata conta cu un poblacion di 60 mil habitante. Mientras tanto nos poblacion no ta di 60 mil habitante mas, sino mas bien entre 110 pa 120 mil habitante y nos a keda pega den tempo pa loke ta e cantidad di notarionan.

Teniendo na cuenta e informacion aki, Fraccion di POR a indica cu nan ta sostene e cambio pa aumenta e cantidad di notario na nos isla di 4 pa 7, pero Parlamentario Alan Howell no a keda te eynan, el a entrega un mocion cu a conta cu sosten di mayoria den Parlamento (14 voto na fabor), como tambe di Minister di Husticia pa por logra pa un di e notarionan cu lo bin adicional por ta ubica pariba di brug considerando cu for di 2005 e districtonan di pariba di nos isla no ta conta cu un notario y cu lo facilita e tramitenan y movecion pa habitantenan di pariba di brug si por conta cu un notario den e vecindario.

Howell a indica cu e por corda cu tempo e tabata mas hoben, tabatin un notario na San Nicolas, pero cu lamentablemente for di 19 aña pasa esaki no ta e caso mas y ta dificulta e habitantenan di pariba di brug pa por haci nan tramitenan notarial. “Nos hendenan di pariba di brug mester bay te pabou di brug pa busca e yudansa di un notario, cual por ta algo fastioso pa nos hendenan di pariba di brug”. Pesey mes Alan ta bisa cu esaki ta e momento esencial caminda cu e por presenta e mocion den nombere di esnan di pariba di brug pa urgi gobierno pa entre e aumento di cantidad di notarionan na Aruba di 4 pa 7 notario, pa sigura cu pariba di brug por conta un biaha mas cu un notario na beneficio di tur e habitantenan di e districtonan di pariba di brug.

Comments

comments