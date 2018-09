Alan Howell: “Making San Nicolas great again”

Parlamentario Alan Howell durante conferencia di prensa tabatin e placer di elabora riba desaroyonan positivo tumando luga na San Nicolas.

El a expresa cu Minister di Infrastructura ta haciendo tremendo trabou no solamente cu e parti di basha asfalt den diferente bario, pero tambe cu San Nicolas a cuminsa haya e atencion debido. Howell ta considera hopi importante pa un minister scucha e peticion di un parlamentario na momento cu e ultimo aki ta haci un peticion of un yamada na dje.

Por mira cu e casnan cu adictonan ambulante ta frecuenta y cu tabata bandona pa añanan treciendo un imagen menos bunita pa San Nicolas a wordo basha abou. Dos casnan a wordo basha dialuna cual habitantenan di San Nicolas tabata sclama pa hopi tempo caba pa esaki tuma luga. Den e casnan aki tabatin algun studiante cu tabata drenta pa uza droga y haci nan fechorianan. Ta trata di e casnan ubica net banda di biblioteca San Nicolas.

Alan Howell a indica cu e tipo di casnan bandona por wordo mira den diferente otro bario y como Fraccion di POR lo pone presion riba Minister di Infrastructura pa sigui atende cu e tipo di casonan aki.

Pero no ta solamente casnan, tin edificionan bandona tambe cu mester di atencion, manera por ehempel e ex dependance di EPB. Habitantenan di e bario a tuma contacto cu Fraccion POR y a haci un peticion special pa wak kico gobierno tin pensa di haci cu e edificio bandona aki, cual algun ta bisa ta wordo uza pa adictonan ambulante y otronan cu e ta wordo uza pa e deporte di paint ball, pero echo ta cu e habitantenan no kier mira e edificio aki den e estado cu e ta den nan bario.

“Si gobierno no tin intencion di haci algo bon cun’e, lo mester deshaci di dje pa e no keda manera un ruina of choller house den nan bario”.

E otro bon noticia presenta pa Alan Howell ta cu diamars a cuminsa haci limpi na e ex Green Hill na San Nicolas cu gobierno anterior a cumpra pa traha e Museo di Carnaval, pero cu a lag’e bay manera un estilo di choller house.

Ta e tipo di accionnan aki ta contribui na mehora e imagen den e caso aki di San Nicolas. Nan ta hopi positivo ya cu no solamente ta e parti di bunitesa, pero tambe e parti di prevencion y combatimento di drogadiccion sin laga afor e parti di siguridad cu ta brindando e bario.

Howell a manda palabranan di hopi pabien y gradicimento na tur instancia cu ta haciendo e cambionan aki posibel. “Together we can make it better”.

