Alan Howell: Lo lucha pa sucursal di AZV habri bek na San Nicolas

Diabierna mainta parlamentario Alan Howell a topa cu prensa na entrada di Centro Medico na San Nicolas pa atende cu e situacion di ciere di e sucursal di AZV na e sitio aki.

E ta bisa cu desde cu a drenta Parlamento e lucha ta pa hiba nos pais dilanti, pa tin e ser humano central y su lucha specialmente ta pa bringa pa e bienestar di e hendenan di pariba di brug.

No ta un secreto cu San Nicolas a keda atras durante hopi aña y mientras cu “Alan Howell ta den Parlamento, San Nicolas no ta bay ni un stap atras, dilanti so nos mester bay y dilanti so nos kier bay”.

E ta agrega cu ciudadanonan di pariba di brug no tin espacio mas pa bay atras den ningun sentido, pero for di siman pasa pueblo a duna e parlamentario informacion cu aparentemente AZV na San Nicolas ta pensa di cera su portanan.

Ora el a scucha e noticia aki e no por a kere y di biaha a cuminsa traha riba e situacion y a haci diferente pregunta na Minister di Salubridad pa sa si en berdad e sucursal di AZV lo ta bay cera. Minister a primiti Howell cu el lo bay haci su huiswerk riba esaki, pero lamentablemente e tempo tabata hopi cortico y diabierna pasa por a ripara cu AZV a cera su portanan na San Nicolas.

“Ta increibel pa pensa cu e cos aki ta berdad mirando e servicio importante cu AZV ta pa nos hendenan, no solamente di San Nicolas, pero di henter Aruba. Nos y nos hendenan di pariba di brug sigur ta hopi disgusta cu e decision aki y pa tal motibo mi ta para tras di pueblo di pariba di brug. Mi tambe ta di opinion cu esaki no por, mi tambe ta di opinion cu San Nicolas merece solamente loke por ta miho. E servicio di AZV na San Nicolas ta sumamente importante, specialmente pa nos grandinan cu ta haye dificil pa yega pabou di brug. Semper AZV na San Nicolas tabata un lugar esencial, cerca y central”, parlamentario di POR ta expresa.

Mirando e desaroyo di e situacion, Howell a tuma contacto un biaha mas cu minister y el a confirme cu en berdad e sucursal di AZV a cera y cu esaki probablemente lo tin di haber cu AZV kier bay over pa un sistema digital, pa un sistema cu tur cos lo por bay online. Esaki lo por ta un indicacion tambe segun e parlamentario cu AZV lo kier corta den nan gasto, pero no por acepta cu esaki ta bay a costo di corta e servicio di esnan di pariba di brug. “Esaki ta inaceptabel. Mi a trece esaki dilanti na Minister di Salubridad y el a dunami rason y ta di acuerdo cu nos hendenan di San Nicolas no mag di sufri door di e ciere di e sucursal di AZV. Minister a dunami un confirmacion cu el lo haci su maximo esfuerso pa zorg cu e sucursal di AZV habri bek na San Nicolas. Mi ta confia 100% riba e Minister di Salubridad Dangui Odubier, mirando cu e minister aki a bin ta pusha duro pa San Nicolas, el a bin ta pusha pa un IMSAN di miho calidad, el a bin ta pusha hunto cu Minister Otmar Oduber pa un hotel 5 strea na San Nicolas, el a trece e continuacion di Carubbian Festival bek riba pia como Island Fest. Tambe a caba di anuncia un groundbreaking pa loke ta trata Baby Beach na San Nicolas. Kiermen mi tin tur confiansa den e Minister di Salubridad cu el lo sa di pone nos hendenan di pariba di brug central y lo haci todo por todo pa e sucursal di AZV na San Nicolas habri bek”.

Finalisando Alan Howell ta bisa cu si no kier habri bek na IMSAN, esey no ta importante, pero ta importante si pa e habri bek pariba di brug. El a enfatisa cu como representante di pueblo ta su deber pa para tras di pueblo fuertemente, para tras di esnan pariba di brug y cu tanten cu e ta den Parlamento, el lo sigui lucha pa bienestar di esnan di pariba di brug keda central y pa San Nicolas no bay un stap mas atras y ta dilanti so pariba di brug bay.

